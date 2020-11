Rivelazioni incredibili, quelle fatte da Fabrizio Corona che ha deciso di svelare i sui cache da capogiro per interviste e apparizioni tv. Ecco i dettagli

Cachet da capogiro per le ospitate in tv per l’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha rivelato quanto guadagna per le sue apparizioni televisive e per le sue interviste, svelando anche il cachet offertogli da Barbara D’Urso e dal settimanale “Chi”. L’ex re dei paparazzi parla di cifre da capogiro come quelle ricevute dalla sua ultima ospitata a “Live non è la D’Urso” dove ha risposto alle accuse mosse dall’ex Nina Moric inerenti al maltrattamento del figlio Carlos. “La d’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo dpcm. E poi mi segua, se io non fossi andato dalla d’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo?“.

Mentre per quanto riguarda le interviste ai settimanali le cifre si abbassano, infatti l’ex re dei paparazzi ha svelato il compenso che avrebbe potuto guadagnare da un’intervista simile a quella rilasciata a Vanity Fair. Così la giornalista incuriosita ha domandato a Corona denaro ha perso durante le 2 ore di chiacchierata con lei e Fabrizio ha svelato: “Direi 15mila euro, quelli che mi avrebbe dato ‘Chi’ se questa intervista l’avessi data a loro“.

Fabrizio Corona: parla il figlio Carlos riguardo le accuse di violenza

Dopo aver accusato il padre di violenza, Carlos ritratta e torna sui suoi passi. “In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo, ero circondato da pensieri che non avevano senso, perché sono pensieri di male e come diceva sant’Agostino, il male è vuoto, (essendo male) e quindi non c’entra niente con tutto quello che i giornali hanno riportato“. Il ragazzo quindi avrebbe cambiato la sua versione dei fatti ammettendo di aver raccontato solo cavolate e che non stava bene quando ha espresso certi concetti.