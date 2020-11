Il figlio di Fabrizio Corona chiede scusa al padre dopo lo sfogo social nel quale lo accusava di violenze. I due compaiono su Instagram insieme e si scambiano un forte abbraccio riappacificatore.

LE ACCUSE A FABRIZIO CORONA: “MIO PADRE MI PICCHIA”

Solo qualche giorno fa Carlos Maria aveva confessato la sua volontà di andarsene di casa e tornare dalla madre, Nina Moric stanco dei continui abusi del padre e della vita esposta e frivola costretto a condurre per assecondare Corona. “Vorrei essere sincero su tutto questo, mi sento una schifezza. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutta una strumentalizzazione per andare contro mia madre, che io amo da morire. E sì, mio padre mi picchia, ritorno da lui per pietà“. Sono le parole di Carlos Maria Corona, il figlio 18enne di Nina Moric e dell’ex agente fotografico Fabrizio Corona, pubblicate in un video sulla pagina Instagram dalla modella croata.

CARLOS CAMBIA IDEA: “NON ERO LUCIDO”

A pochi giorni dalla richiesta di aiuto del 18enne però sembra che le cose siano radicalmente cambiate. Carlos è ricompare sulle sue storie Instagram chiedendo scusa al padre e alla madre e dichiarando di non essere stato lucido al momento dello sfogo social: “In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo, ero circondato da pensieri che non avevano senso, perché sono pensieri di male e come diceva sant’Agostino, il male è vuoto, (essendo male) e quindi non c’entra niente con tutto quello che i giornali hanno riportato”. Il giovane infatti ha raccontato di aver pronunciato soltanto cavolate e che non stava bene quando ha espresso certi concetti. Il ragazzo ha sostenuto che vuole bene alla sua famiglia e che spera che tutto vada per il meglio e che non disprezza i litigi perché a suo parere sono comunque sempre costruttivi. Tantissimi i commenti sotto questo post da parte dei follower, che sono visibilmente preoccupati per le condizioni di salute del giovane e che chiedono a gran voce che venga dato aiuto al ragazzo.

L’ABBRACCIO RIAPPACIFICATORE CON IL PADRE SU INSTAGRAM

Oggi i due compaiono insieme sul profilo Instagram dell’ex fotografo in un momento di serenità scambiandosi un forte abbraccio che sancisce la fine dei conflitti tra padre e figlio. Non è che l’ultimo capitolo di un guerra mediatica a distanza tra la famiglia Corona – Moric culminata in una telefonata choc tra Corona e la showgirl, pubblicata martedì 13 ottobre, in cui il primo rivolge minacce pesanti alla seconda e su cui ora la Procura di Milano ha aperto un fascicolo. Le indagini sono state affidate al pubblico ministero Alessia Menegazzo, del dipartimento fasce deboli guidato dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella.