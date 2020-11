Alessandro Cattelan, dopo aver fatto i controlli medici, ha scoperto di essere positivo al Covid19, scopriamo cosa succederà a X Factor

Anche Alessandro Cattelan ha annunciato tramite un post di Instagram di essere positivo al Covid, il conduttore di X Factor nonostante le misure di sicurezza, dovendo stare a stretto contatto con i suoi collaboratori e i concorrenti del programma, deve periodicamente fare dei controlli medici e proprio durante questi esami ha scoperto di aver contratto il virus.

Appresa la notizia Cattelan pubblica un post sul suo profilo, “ho scoperto di essere positivo in attesa di effettuare il test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato” aggiunge che sua moglie, Ludovica Sauer, anche lei in quarantena preventiva, le fa trovare fuori dalla porta della camera un bel piatto caldo per mangiare e invece le sue figlie gli mandano dei disegni da sotto la porta in cui scrivono “papà ti amo”, insomma il presentatore è sicuramente coccolato e in buone mani, ma ora X Factor chi lo conduce?

Il dubbio: chi condurrà x Factor ?

Le incertezze sulle sorti di X Factor sono molte e sul web si inizia a vociferare quali possano essere le possibili soluzioni, la prossima puntata dovrebbe andare in onda il 5 Novembre, e il pubblico sui social fa domande e vuole risposte, chiedono condurrà come Carlo Conti da casa? o verrà sostituito? la produzione di X Factor per adesso non risponde ma ha postato un messaggio di incoraggiamento su Instagram verso tutta la famiglia colpita dal virus.

L’ipotesi più fattibile per il momento è la sostituzione momentanea di Alessandro Cattelan, come è già successo per Lodovica Comello, nell’edizione dell’anno scorso di Italia’s got talent, la quale non ha potuto presentare la finalissima di X Factor a cause della sua maternità e venne sostituita da Enrico Papi.

Si vocifera sul web che uno dei possibili sostituti di Cattelan potrebbe essere Daniela Collu, conduttrice radiofonica e autrice televisiva italia, che conosce già molto bene le dinamiche del programma, perché ha condotto Hot Factory quindi secondo gli autori potrebbe essere la sostituta ideale.

Scopriremo presto quali saranno le sorti del programma, intanto auguriamo a Cattalan una pronta guarigione.