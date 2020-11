Carlo Conti in isolamento per Covid. Figlio e moglie: “Ti amiamo babbo!”

È già da più di una settimana che il noto volto della Rai ha scoperto di essere positivo ma, come scrive nell’ultimo post Instagram, adesso i sintomi iniziano a farsi sentire. La sua famiglia lo sostiene a distanza: ecco il post-it del figlio Matteo e della moglie Francesca Vaccaro.

“Questo bigliettino è la medicina più potente”, scrive Carlo Conti nella didascalia alla sua ultima foto pubblicata su Instagram. Il conduttore di Tale e Quale Show è alle prese con i sintomi del covid, che sono in continuo peggioramento. Solo una settimana fa Conti ancora si sentiva bene e aveva annunciato di essere risultato positivo al nuovo coronavirus senza però avvertire alcun sintomo, stava talmente bene da essere riuscito a condurre persino un’intera puntata di Tale e Quale Show a distanza.

Spuntano i sintomi (e sono tanti)

“Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!). Questo Covid è una brutta bestia“. Le sue parole commentano una situazione che purtroppo tante altre persone stanno vivendo, in italia e in tutto il mondo. Tanti anche i vip che sono risultati positivi negli ultimi giorni, da Francesco Totti con la Moglie Ilary Blasi, a Tina Cipollari, Rocco Siffredi e Gerry Scotti.

L’isolamento dalla famiglia

Una condizione difficile per chiunque ci si ritrovi, quella dell’isolamento dal resto del mondo, anche dalla propria famiglia. Il figlio e la moglie però non perdono occasione per dimostrare l’affetto che provano nei confronti del conduttore fiorentino. è molto tenero il bigliettino da parte loro che Conti immortala in una fotografia postata su Instagram: “Ti amiamo babbo!” è scritto a caratteri cubitali, seguito dalle firme del figlio Matteo e della moglie Francesca.

Immediate le reazioni del web

Sono tanti i commenti dei follower e tra questi molti provengono dal mondo dello spettacolo. Jo Squillo, ad esempio, scrive: “I toscanacci come te, il Covid lo mangiano a colazione”. O ancora, Cristiano Malgioglio: “Forza amico mio, vedrai che sarà solo un ricordo. Ti voglio bene”. Veronica Maya invece commenta con un sintetico ma incisivo: “Daje Carlo””.

Come andrà avanti Tale e Quale Show?

Per quanto riguarda Tale e Quale Show, programma che Conti stava conducendo, la puntata di questo venerdì 6 novembre rischierebbe di saltare. Quella precedente era stata condotta d’emergenza da Giorgio Panariello che aveva raccolto molti riscontri positivi; a questo punto ogni opzione è da tenere in considerazione. Secondo quanto riporta Fanpage Gabriele Cirilli aveva anche rivelato la possibilità di mandare in onda un omaggio a Gigi Proietti, ma sarebbero state da valutare le condizioni di Carlo Conti prima di organizzare le scalette.