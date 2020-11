Alba Parietti contro il GF Vip: “Ho chiesto di farlo, non mi hanno dato ascolto”

Alba Parietti ha pubblicato un lungo post su Instagram, spiegando i motivi della sua richiesta ben specifica alla produzione del GF Vip che non è stata considerata

La showgirl e conduttrice è un personaggio pubblico molto amato dagli italiani ed ha vissuto i suoi anni d’oro tra le trasmissioni sportive e di intrattenimento della Rai. Volto noto da anni, adesso appare in gran forma anche sui social. Dove spesso fa sentire la sua voce riguardo anche a temi di interesse pubblico. E non mancano nei suoi confronti sia i complimenti per il suo aspetto fisico – a 59 anni è una donna attraente e con un fisico perfetto – che le critiche. Come accade tra l’altro a tutti i personaggi pubblici che rimangono sui social al centro dell’attenzione. Su Instagram in particolare riesce a catturare l’attenzione dei follower, che commentano ogni sua uscita, in verità anche in modo infelice e con tante offese personali che andrebbero censurate sempre. Nelle ultime settimane Alba Parietti è al centro dell’attenzione anche televisiva per la presenza di suo figlio Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio Francesco è finito nell’occhio del ciclone per via di una battuta infelice che ha creato lo scompiglio all’interno della casa del GF. Ieri è stato lo stesso Alfonso Signorini a comunicare che era stata presa in considerazione nei suoi confronti anche la squalifica. Ma la produzione ha optato poi per la salvezza dell’opinionista televisivo solo per la sua buona fede. Ma anche per le scuse sincere che ha dato subito dopo essersi reso conto della stupidaggine che aveva commesso. Ma questa decisione da parte della produzione del GF Vip non è piaciuta alla madre, che su Instagram ha scritto un lungo commento. Ecco una parte che sintetizza il suo pensiero: “Quello che posso dire e’ che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per sulla squalifica, tuttavia e’ stata data a @francesco_oppini_82 una seconda possibilità , che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato , avrebbe accettato la squalifica a testa bassa , umiliato giustamente perché si e’ reso conto delle stupidamente gravi , cose che aveva detto con sciocca leggerezza , uno scherzo di cattivo gusto”.