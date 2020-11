Benedetta Parodi, gli auguri di buon compleanno alla sorella Cristina: “Ti voglio bene”

Benedetta Parodi ha voluto fare gli auguri di buon compleanno alla sorella Cristina per il suo 56esimo compleanno con un post su Instagram

La giornalista e conduttrice è molto attiva sui social. Soprattutto su Instagram riesce ad attirare l’attenzione dei follower grazie alla sua passione per la cucina e quella delle ricette. Il periodo non è dei migliori soprattutto per l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in serie difficoltà tutta l’Italia, ma in particolar modo la Lombardia e la città di Milano. Nonostante tutto la moglie di Fabio Caressa cerca di prendere con leggerezza tutto quello che le accade intorno, e di regalare sempre un sorriso ai suoi fan. E questo lo fa non solo sui social, ma anche nelle sue apparizioni televisive e radiofoniche. Attraverso questi canali sta sponsorizzando in queste settimane anche il suo libro di storie e ricette “Una poltrona in cucina”. Un libro che attraverso i ricordi del suo passato e della sua famiglia riporta a delle ricette che vengono spiegate come al solito con la sua passione e professionalità. Ma Benedetta Parodi è molto legata anche alla sua famiglia ed alle sue origini. In particolar modo il legame che non ha mai nascosto è quello con la sorella Cristina, famosa giornalista e moglie del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Anche la sorella, vivendo a Bergamo, ha vissuto una difficile esperienza soprattutto nella prima ondata dell’emergenza Coronavirus. Le due sorelle sono legate da un’amore indissolubile, e questa situazione che le divide per ovvi motivi di sicurezza le rattrista. In ogni caso la conduttrice di “Bake off Italia” ha voluto fare gli auguri di buon compleanno alla sorella. E lo ha fatto pubblicamente con un messaggio su Instagram che è stato molto apprezzato dai follower: “Buon compleanno Cri, ti voglio bene ♥️”. Insieme al messaggio ci sono le due sorelle che sorridono abbracciate. Un bel regalo a Cristina che oggi compie 56 anni. Tantissimi i messaggi dei follower che hanno voluto fare gli auguri alla celebre giornalista.