Vediamo insieme, uno delle partecipanti alla prima edizione di Amici, quando si chiamava Saranno Famosi, Monica Hill come è cambiata ed il suo dramma.

Il talent condotto da Maria De Filippi, nella primissima edizione si chiamava ancora Saranno Famosi, ed una delle partecipanti era Monica Hill.

Vediamo insieme la sua trasformazione ed il dramma personale che l’ha colpita.

Saranno Famosi: Monica Hill racconta il suo dramma per la prima volta

Lei ha partecipato alla primissima edizione del programma condotto dalla super conosciuta Maria De Filippi, stiamo parlando di Monica Hill.

Si è fatta conoscere dal grande pubblico, che seguiva il programma per la sua bellissima voce.

Monica, non è molto cambiata da quando ha partecipato al programma Amici, che nella sua prima edizione si chiamava ancora Saranno Famosi.

Ma vediamo insieme l’intervista e cosa ha dichiarato per quanto riguarda la sua vita privata a San Marino RTV.

Come primo argomento trattato si è parlato della sua non possibilità di avere dei figli, ma lei ne parla senza problemi.

Ha continuato dicendo, che molto spesso la gente pensa che, per chi da precedenza alla carriera non si hanno figli, e va rispettato come chi non li può avere.

Ovviamente, ha provato in tutti i modi ad averne, ma non è stato possibile, e la cosa all’inizio l’ha fatta soffrire molto, ma poi ha capito che nella vita c’è anche altro.

Monica è felicemente sposata con Andrea Morelli, che fa il chitarrista, ed ha ricordato con affetto a quando ha partecipato al programma Saranno Famosi, ormai ben 20 anni addietro.

Dove tutto è iniziato per gioco, mentre era all’Università di Bologna e le sue coinquilini l’hanno iscritta per partecipare.

Quando ha ricevuto la telefonata, come prima cosa ha detto di no, ma quando lo ha detto ai suoi genitori le hanno consigliato di provare.

E lei ha seguito il consiglio delle persone che le volevano maggiormente bene, ed è iniziata così la sua carriera nel mondo della musica.

Nella vita, il suo lavoro è nella musica, perché fa la corista, e non è assolutamente una sorta di ripiego, come lei stessa ha dichiarato, anche perché ha avuto grandissime occasioni di conoscere big della musica, come quando ha fatta da corista a Laura Pausini.

E voi, vi ricordavate di Monica Hill e della sua partecipazione al programma Saranno Famosi?