Bianca Guaccero spaventa i follower: “A volte alcune cose buone vanno in frantumi”

Bianca Guaccero ha scritto un post su Instgram che ha allarmato i suoi follower: la conduttrice ha poi dovuto spiegare cosa intendesse dire con quelle frasi

Un messaggio che ha spaventato i suoi follower di Instagram, che come sempre seguono la conduttrice di “Detto Fatto” con grande passione. Anche in un periodo non facile anche per lei, con l’isolamento obbligato dopo la notizia della positività di una persona in contatto con lei che era risultata positiva. Ma nessuna paura, il tampone della protagonista di “Il medico della mala” -la fiction della Rai prossimamente in onda – è risultato positivo. Solo apprensione ed isolamento per lei. Nel corso della puntata di oggi di “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele, la conduttrice di “Detto Fatto” è intervenuta telefonicamente per dare una testimonianza sulla tragica morte di Gigi Proietti. Confermando di aver conosciuto di persona il grande attore. “Avevo 22 anni, era come un padre per me. Abbiamo recitato insieme nella fiction ‘Mai storie d’amore in cucina’. Non dimenticherò mai quel set” le parole commosse della conduttrice. Che si è detta molto provata dalla scomparsa del grande attore romano.

Ma nelle ultime ore Bianca Guaccero ha fatto preoccupare molto i suoi follower di Instagram per via di un post che ha allarmato: “A volte alcune cose buone vanno in frantumi… questo succede affinché cose migliori possano arrivare….buona notte 🌙 ps: non smettete mai di sognare un futuro migliore”. Questo il testo del messaggio che è stato pubblicato stanotte, con una foto che la ritrae mentre mima scherzosamente di puntare l’obiettivo verso qualcuno. Immediata la risposta dei follower che hanno chiesto delle spiegazioni alla diretta interessata. Risposta che è poi arrivata in modo diretto: “Va in frantumi tutto ciò che non andava bene”. Tanti i fan che le hanno chiesto di tornare presto alla guida del programma: “Non è la stessa cosa senza di te”, “Ci manchi, torna in studio”. Per via dell’isolamento la conduttrice dovrà attendere ancora il rientro in trasmissione. Un suo commento di risposta ad un follower è stato chiaro: “Ho provato a non abbandonare il programma pur stando da casa”. Confermando la voglia di tornare al più presto alla guida di “Detto Fatto”.