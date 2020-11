Romina Power e Al Bano: il ricordo sui social della nascita della figlia Ylenia

Romina Power ha pubblicato un post su Instagram che la vede insieme ad Al Bano: lo scatto ricorda la nascita della figlia Ylenia scomparsa da anni

Una foto che ha commosso il web e che ha riportato alla mente la triste storia di Ylenia Carrisi, la figlia della coppia di cantanti che ha fatto perdere le sue tracce nel lontano 1993 a New Orleans. Era la notte di Capodanno, quella del 31 dicembre che non sarà mai dimenticato per la famiglia dell’allora 24enne. Nel corso degli anni ci sono state tante notizie sul conto di Ylenia, tante le piste seguite, ma che di volta in volta non hanno fatto chiarezza su cosa sia potuto accadere alla figlia della coppia di cantanti, tra le più celebri d’Italia. Dopo anni di indagini e di ricerche tra Italia e Usa, c’è chi ha perso definitivamente ogni speranza di ritrovare la ragazza. Anche Al Bano, in recenti interviste è sembrato essersi rassegnato al peggio. Arrivando a pensare che sua figlia possa essere morta. Nel corso degli anni, come detto, sono state davvero tante le piste che sono state seguite per arrivare ad un ritrovamento della ragazza. Tra casi chiusi e ricerche ancora in corso, c’è chi è pronto a giurare che Yleina sia viva. E che viva sotto altro nome in qualche paese al mondo, avendo adesso paura di uscire allo scoperto. Tra le persone che non hanno mai perso la speranza di arrivare ad un lieto fine della vicenda c’è sicuramente mamma Romina Power. Che ad ogni mese di novembre ricorda la figlia e spera in cuor suo che un giorno possa riabbracciarla. In queste ore la cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi, ha pubblicato delle Instagram Stories parlando del mese speciale. Quello di novembre che ha portato alla nascita di Ylenia. Poco fa ha pubblicato anche una foto che fa riferimento alla gioia per l’arrivo della figlia: “November 29 , 1970 Ylenia arrived ❤️”. Un post che abbiamo pubblicato sotto, e che ha commosso tutti i follower di Instagram.