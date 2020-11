Johnny Depp “picchiatore di mogli”? Il verdetto della denuncia al The Sun

Il processo che ha visto coinvolti Johhny Depp e la ex moglie Amber Heard nel 2018 aveva raccolto l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Ad aggiungersi al litigio senza fine tra i due coniugi era stata l’ennesima denuncia, questa volta da parte di Depp. L’attore aveva infatti denunciato il tabloid The Sun per diffamazione a causa della testimonianza apparsa sulla rivista nella quale la ex moglie lo avrebbe definito un “wife beater”, picchiatore di mogli. Ma ieri l’Alta Corte di Londra ha rigettato la denuncia, ecco come è andata.

Le parole di Amber al Sun

Tutto è partito dalla testimonianza dell’ex moglie del famoso attore per la rivista The Sun. Secondo le parole della donna, riportate sulle pagine del tabloid, Depp sarebbe stato un marito violento e pericoloso, un “picchiatore di mogli”. Questo avrebbe gettato luce sui dettagli privati e più scabrosi della coppia, ed avrebbe fatto fortemente infuriare l’attore, che ha così preso la decisione di denunciare gli editori del giornale scandalistico per diffamazione.

La denuncia a Dan Wootton

L’attore, su tutte le furie, ha citato in giudizio non solo i giornali del News Group, editori di The Sun, ma anche il giornalista Dan Wootton, autore dell’articolo scottante che aveva riportato in forma scritta le parole della moglie rivelatrici della violenza di Depp.

Il rigetto della denuncia

Ma è proprio di ieri la sentenza del giudice Andrew Nicol dell’Alta Corte di Londra che ha rigettato la denuncia. Secondo il tribunale britannico infatti, non si può parlare in questo specifico caso di diffamazione in quanto è stato dimostrato che ciò che il quotidiano scandalistico aveva pubblicato era “sostanzialmente vero”, in quanto è stato riscontrato che “la maggior parte delle presunte aggressioni da parte del signor Depp alla signora Heard sono sono state provate”. Depp quindi non riceverà il risarcimento per danno d’immagine che aveva richiesto.

Il lungo processo tra litigi e foto shock

Il rigetto della denuncia arriva a qualche mese dal processo che ha visto i due ex coniugi fronteggiarsi in aula, entrambi impegnati nel tentativo di ricostruire la propria versione dei fatti, tra foto shock e imbarazzanti ricostruzioni del loro matrimonio.

Non sono mancate infatti le accuse di Amber a causa della dipendenza da alcool e da qualsiasi sostanza psicoattiva del marito, con tanto di documentazione fotografica a provarlo, mentre Johnny rispondeva accusando la ex di averle sperperato i guadagni.

Nonostante le accuse reciproche di litigi arrivati spesso anche alle mani, entrambi avevano però sempre negato di aver picchiato l’allora dolce metà.