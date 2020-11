Un aereo sorvola sopra la casa del Gf Vip, porta un messaggio a un concorrente, ma in realtà si tratta di una critica ad Alfonso signorini

Durante la giornata di ieri un altro aereo ha sorvolato la casa del Gf Vip, un grande classico nella tradizione del programma, ormai sappiamo che la maggior parte delle volte questi aerei portano dei messaggi per i concorrenti, di solito sono notizie su quello che succede al di fuori della casa o per dare sostegno morale da parte dei fans.

Questa volta l’aereo ha portato un strano messaggio a Tommaso Zorzi, famoso blogger conosciuto e amato dal pubblico per il suo carattere viperino e per non avere filtri verso i suoi compagni, tutto quello che pensa lo dice senza farsi grossi problemi, infatti la maggior parte delle volte è stato salvato dai fan ed è risultato il favorito all’interno della casa.

Non è la prima volta che Zorzi riceve un aereo, infatti nei giorni passati ci sono stati ben tre aerei per lui in cui i fan hanno voluto incoraggiarlo e dirgli che aveva raggiunto sui suoi social un milione di fan, grande traguardo per Tommaso. Poi dopo qualche ora un altro aereo in cui gli scrivono “Tommy the best Napoli ti adora”, un grande segnale per Zorzi, ha subito capito di essere molto seguito dai fan che stanno sicuramente apprezzando il suo percorso, il blogger felice per tutti questi aerei ha infatti reagito con allegria ringraziando il pubblico a casa.

Un altro aereo per Tommaso Zorzi ha sorvolato la casa del Gf Vip

Ieri è passato sopra la casa del Gf Vip l’ennesimo aereo, ovviamente anche questo messaggio è rivolto a Zorzi, i compagni chiamano subito il blogger esclamando è per te tommi vuoi condurre tu?” lui non capendo corre subito fuori e guardando in alto esclama “adoro”, i fan hanno voluto informare Zorzi che il programma è come se lo stesse conducendo lui, infatti scrivono “Tommaso vuoi condurre tu? lo stai facendo” forse perché tutte le dinamiche all’interno della casa si sono create, la maggior parte delle volte, proprio grazie al caratterino pepato di Zorzi, l’aereo in ogni caso gli ha fatto piacere tanto da mettersi a urlare “grazie col cuore, adoro”.

L’aereo per Tommaso Zorzi “vuoi condurre tu? Lo stai facendo”

Tommaso: “adoro, com’è? How are you?! Grazie col cuore.”#GFVIP pic.twitter.com/Bj1MMvJwYw — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 3, 2020



Sicuramente questa è una frecciatina rivolta al presentatore Alfonso Signorini, che nelle ultime puntate è stato molto criticato dal pubblico per non aver preso posizione nei confronti di Oppini e di Brosio che si sono lasciati andare ad affermazioni pesanti, mentre alcuni concorrenti per aver fatto le stesse cose sono stati squalificati, come Dennis Dosio e Salvo Veneziano.

Ad Alfonso signorini farà piacere essere stato declassato, almeno a parole, dal suo posto di conduttore? Non ci resta che aspettare la puntata di stasera per vedere se replicherà.