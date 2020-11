Il principe Harry è sempre più lontano dalla casa reale. Dopo aver passato il suo 35esimo compleanno nella nuova casa di Santa Barbara in compagnia della moglie e il figlio Archie, il secondogenito di Carlo e Diana, per la seconda volta non tornerà a casa neanche per Natale.

Il Duca e la Duchessa del Sussex avevano programmato di tornare in Inghilterra a dicembre con il figlio Archie, 17 mesi, prima del processo per la violazione della privacy a carico degli editori degli Associated Newspapers, che prima del matrimonio della coppia avevano pubblicato una lettera privata inviata da Meghan al padre.

I piani sono cambiati quando il giudice ha accolto la richiesta di Meghan di rinviare il processo al prossimo autunno per un motivo “riservato”. “È improbabile che il Duca e la Duchessa viaggeranno prima della fine dell’anno perché l’obiettivo era il processo di gennaio”, ha detto un portavoce della coppia. “Dato che ciò non sta più accadendo, non ci sono piani di viaggio al momento “.

Il principe Harry trascorrerà il secondo Natale lontano dalla Royal Family

Harry e Meghan disertano tutti gli appuntamenti natalizi della Royal Family. Come già annunciato, i Duchi di Sussex non si uniranno alla famiglia a Natale nella tenuta di Sandringham. Non solo: non parteciperanno al tradizionale party di Natale di Buckingham Palace in onore dello staff della regina né si paleseranno al pranzo pre-natalizio di famiglia il 18 dicembre prossimo.

L’assenza della famiglia durante le vacanze sarà probabilmente particolarmente dura per la regina Elisabetta II, 94 anni, e il duca di Edimburgo, 99, che non vedono il loro pronipote più giovane da un anno, secondo quanto riportato dal Sunday News.

Nuova casa e nuovo lavoro

Ora Harry e Meghan vivono stabilmente negli Stati Uniti dopo una serie di traslochi che, dal Canada, passando per Beverly Hills, li hanno portati fino alla destinazione attuale: la tranquilla Santa Barbara, in una lussuosa dimora coloniale nel distretto di Montecito, dove i vicini di casa sono Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e altre star di Hollywood.

Oltre alla nuova residenza la coppia ha anche intrapreso un’ inedita attività di “television producer”: all’inizio di settembre hanno firmato un contratto da 150 milioni di dollari con Netflix per realizzare documentari, serie esclusive e programmi per bambini. In fondo, quando, l’8 gennaio scorso, comunicarono alla corona e al mondo di voler «Rinunciare al ruolo di senior della famiglia reale ed essere finanziariamente indipendenti» intendevano questo. Il contratto milionario ha permesso loro anche di saldare “un debito” con la corona inglese e i sudditi britannici: hanno restituito per intero i 2,4 milioni di sterline (oltre 2,6 milioni di euro) spesi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage (la residenza a Windsor donata dalla regina) che era stata pagata con il denaro (pubblico) del cosiddetto Sovereign Grant e che avrebbe dovuta essere la dimora dei Sussex in Inghilterra. Ma poi, come sappiamo, hanno cambiato idea sul loro futuro.