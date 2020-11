Entrambe le Duchesse sono tra gli invitati alle nozze del figlio primogenito della Posh Spice.

Ad un anno di distanza dalla Megxit arriva l’attesissima occasione nella quale Kate Middleton e Meghan Markle si rincontreranno. A creare l’avvenimento tanto atteso è stata Victoria Beckham che ha inserito entrambe le mogli reali nella lista degli invitati alle nozze del figlio Brooklyn con l’ereditiera americana Nicola Peltz, previsto per l’anno prossimo.

La situazione metterà a dura prova gli equilibri di corte e soprattutto rischierà di eclissare i due giovani e innamorati sposi. Sono già attesissimi i confronti tra i due diversi outfit delle duchesse, da sempre tema di paragone per i tabloid internazionali. Meghan Markle potrà finalmente ignorare le numerose etichette di corte, cosa che in realtà ha sempre provato a fare, ma questa volta senza ripercussioni.

Quale delle due riceverà maggior consenso?

Quale delle due sarà più elegante e riceverà il maggior consenso? Kate Middleton con i suoi look sobri e senza tempo si contrappone alla bella cognata decisamente più moderna e glamour. Di sicuro c’è la possibilità che la futura regina eclisserà Meghan almeno suoi gioielli esibiti. Kate Middleton può infatti già chiedere in prestito qualche pezzo del tesoro della Corona, che conta oltre un milione di gioielli, Meghan Markle non potrà mai indossare nulla della collezione reale se non per gentile concessione di Sua Maestà. Una decisione questa, presa dalla Sovrana per mantenere le gerarchie a Corte, come ha rivelato una fonte di palazzo: “Anche se Meghan è la donna più popolare del mondo, non è più parte della famiglia reale“.

L’outfit di Meghan Markle però potrebbe cambiare le carte in tavola. Non indossa le calze, porta i cappotti aperti, scopre le gambe, utilizza tacchi vertiginosi e indossa i pantaloni nelle occasioni ufficiali. A differenza della Middleton, che nonostante l’armadio zeppo di abiti firmati preferisce riciclare gli outfit, Meghan punta sempre a nuovi capi.

Non ha ancora indossato un qualcosa di già messo, ama gli abiti di alta moda e mostra tutto il suo amore per ogni stilista, in particolar modo per la maison Givenchy. Il suo infrangere le regole imposte dallo stile della corona, le ha permesso di essere amata dai sudditi che vedono in Meghan uno svecchiamento della corona. Nonostante segua in modo anche notevole le regole del galateo, il look della Markle è più libero e dismesso di Kate.

Come si comporteranno?

Un altro attesissimo confronto è sul comportamento che le due si riserveranno. Saranno cordiali come sempre o finalmente Meghan, ora che non è più costretta alle rigide etichette reali potrà finalmente togliersi qualche sassolino dalle scarpe? Non ci resta che attendere il lieto evento.