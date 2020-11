Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Dennis Dosio che ha lasciato tutti senza parole, e che forse ha anche ragione, ma leggiamo meglio.

Il grande fratello ha visto alcune squalifiche, ed uscite importanti, diciamo che come al solito non ci annoia mai.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore Denis Dosio.

GF VIP: Denis Dosio parole forti “Brosio e Oppini graziati ed io squalificato perchè?”

Come sappiamo un ex inquilino, e per la precisione Denis Dosio è stato squalificato dal gioco per aver bestemmiato.

E nelle ultime ore, ha deciso di prendere posizione e dire la sua su quello che è accaduto negli ulti giorno al grande fratello, dove sembra che siano stati usati due pesi e due misure diverse.

In questa edizione, in particolare le squalifiche sono state ben 2, la prima per Fausto Leali, per aver usato la parola “negro” , mentre per quanto riguarda Denis Dosio per aver bestemmiato.

Come sappiamo, in questi ultimi giorni Paolo Brosio è entrato nella casa più spiata d’Italia, ed ha detto alcune informazioni su quello che stava succedendo all’esterno, oltre ad aver utilizzato un intercalare molto toscano, ma che molti è una bestemmia.

Per quanto riguarda, invece, Francesco Oppini, ha fatto alcune considerazioni molto pesanti riguardanti le donne.

Paolo Brosio è stato redarguito e mandato al televoto, mentre per quanto riguarda Francesco Oppini viene data un’altra possibilità.

Denis Dosio, non ha assolutamente preso di buon grado la decisione presa nei suoi confronti, contro quanto fatto con Paolo Brosio ed Oppini.

Ha deciso di sfogarsi alle pagine di Fanpage.it, indicando che per quanto riguarda Paolo Brosio, la sua immagine è di una persona molto religiosa, mentre per lui non è la stessa cosa.

Denis ha proseguito, dicendo che per Francesco Oppini è una bravo ragazzo, come se lui non lo fosse.

Secondo lui, gli è stata fatta una grandissima ingiustizia, la sua squalifica, perché vedendo quello che è successo dopo, non era un giusto motivo.

E voi cosa ne pensate su quello che è successo? Siete d’accordo con Denid Dosio oppure no?