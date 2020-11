Vediamo insieme la fotografia che sta lasciando tutti senza parole, pubblicata da Romina Power, insieme alla figlia Ylenia.

Lei è una donna molto amata e seguita, che con il passare degli anni ha dovuto affrontare molti momenti difficili, stiamo parlando di Romina Power.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato in queste ultime ore.

Romina Power lascia tutti senza parole: pubblica la fotografia con Ylenia

La carriera di Romina Power è iniziata da moltissimi anni, e grazie alla sua splendida voce, insieme ad Al Bano, hanno fatto il giro del mondo moltissime volte.

Dalla loro relazione sono nati 4 figli, ma purtroppo, per Ylenia il destino non è stato così buono.

Come sappiamo tutti, infatti, Ylenia è scomparsa il 31 dicembre del 1993 e da quel momento, su di lei si sono fatte varie ipotesi.

Per quanto riguarda Al Bano, è riuscito ad avere la dichiarazione di presunta morta, e per lui si è gettata nelle gelide acque del Missisipi.

Mentre per mamma Romina Power, la figlia è nascosta in qualche parte del mondo, e non perde occasione di fare appelli.

In questo mese di Novembre, poi, il ricordo è ancora più vivo, perché è il mese del compleanno di Ylenia.

Romina Power, in queste ultimissime ore, ha infatti pubblicato una fotografia inedita, dove era insieme ad Ylenia, piccolissima, che muoveva forse i suoi primi passi, mentre era in costruzione la loro abitazione.

La fotografia è davvero dolcissima e strappa una lacrima a chi la vede, anche dallo schermo di un computer, o di un cellulare.

Secondo voi Ylenia è ancora viva, come spera mamma Romina Power, oppure siete d’accordo con Al Bano?