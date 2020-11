Vediamo insieme per quale motivo, il noto presentatore ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, rivelando qualcosa.

Flavio Insinna è un presentatore molto amato ed apprezzato dal pubblico a casa, e quasi tutti i suoi programmi fanno sempre il massimo degli ascolti.

Ma vediamo meglio che cosa ha dichiarato recentemente che ha lasciato tutti stupiti.

Flavio Insinna confessa e lascia tutti senza parole: “Sono inquieto”

Come tutti sappiamo, possiamo vedere in onda il bravissimo e super amato, Flavio Insinna, in televisione tutti i giorni, con il programma L’Eredità.

Ma negli ultimi giorni, ha rilasciato una bella, e lunga intervista alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni dove ha fatto una rivelazione particolare.

Ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“Da adulto sono un inquieto, uno che non si dà mai pace”

Perchè ha raccontato che dentro di lui è sempre vivo il bambino che c’è in ognuno di noi, al quale piace divertirsi.

Ha anche però parlato di due suoi colleghi, che sono risultati positivi al Coronavirus, ovvero Carlo Conti e Gerry Scotti.

Ovviamente, ci sono state belle parole per tutti e due, ed ha dichiarato di averli sentiti telefonicamente entrambi.

Ha continuato dicendo, che in questo momento, il lavoro di intrattenimento in televisione è davvero molto importante, perché riesce a non far pensare e a strappare un sorriso al pubblico che lo segue.

Flavio ha dichiarato, che sente Carlo Conti molto spesso, e che hanno un bellissimo rapporto di amici.

Speriamo quindi, che guariscano presto per poterli vedere nuovamente tutti e due sul piccolo schermo.

E voi cosa ne pensate della dichiarazione di Flavio Insinna sul bambino che è ancora vivo dentro di lui? Anche per voi è così oppure no?