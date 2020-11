Barbara d’Urso bella e sensuale su Instagram: ma è polemica tra i follower

Barbara d’Urso ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato i commenti dei follower: ancora una volta amore ed odio per la conduttrice

La conduttrice ha pubblicato una foto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche, che come sempre non passano inosservate sul web. Soprattutto su Instagram la 63enne napoletana fa parlare spesso di sé con degli scatti che ricevono tantissimi complimenti, ma anche molte critiche da parte di chi non condivide le sue uscite. Una situazione che accomuna tutti i personaggi dello spettacolo che sono costretti spesso a fare buon viso sia nei momenti delle affermazioni che in quelli delle polemiche. In questo la conduttrice è consapevole di non esaltarsi nei momenti felici e di non deprimersi in quelli difficili. C’è da dire che Barbara d’Urso continua ad andare per la sua strada, non tenendo conto delle polemiche, a volte forti e pretestuose, nei suoi confronti.

I numeri parlano dalla sua parte ed il suo modo di fare televisione non può piacere a tutti. Sta di fatto che è considerata oggi una delle regine della conduzione. Altro discorso è quello fisico. A 63 anni possiamo dire che resta una donna molto attraente e sensuale. Che riesce a far parlare ancora di sé per le doti fisiche che sono notevoli. Anche nell’ultimo post è riuscita a fare il pieno di like e di commenti. Ma anche stavolta le critiche sono state tante. Con i follower che si sono davvero divisi tra quelli che stravedono per lei e gli haters che si sono scagliati con violenza nei suoi confronti. I commenti hanno fatto riferimento alla sua bellezza ‘finta’. In quanto sarebbe il frutto di vari filtri e di accorgimenti con photoshop. Insomma, l’ennesima polemica che ha visto ulteriori suoi detrattori nelle persone che non condividono il suo esporre il suo fisico e le sue curve al pubblico. Come se ci fosse un limite di età nel poterlo fare.

Polemiche che sono state seppellite da una marea di messaggi da parte dei suoi ammiratori che hanno continuato ad esaltarla, come “la migliore di tutte”. La conduttrice si è presentata nel post – che abbiamo pubblicato sotto – con un vestito colorato che ha messo in evidenza sia la sua scollatura evidente che le gambe, in primo piano e che non sono sfuggite ai follower. Che come detto si sono scatenati in centinaia di commenti che hanno esaltato il suo personaggio. Che negli anni viene criticato anche aspramente, ma che dura e fa sempre parlare di sé. “Oggi piove, dunque mi sento così” il commento della conduttrice che con il suo sorriso ha voluto spegnere tutte le polemiche nei suoi confronti. E voi, cosa ne pensate della foto? E soprattutto, condividete il suo modo di presentarsi sui social?