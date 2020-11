Gf Vip: Dopo l’ultima puntata sembra che gli equilibri tra la coppia si siano infranti. L’attore non è più sicuro di continuare la storia con Elisabetta Gregoraci: le sue parole la lasciano a bocca aperta e la fanno scoppiare in lacrime

Grandi cambiamenti all’interno della Casa: la scorsa puntata del Gf vip ha visto la tanto discussa quasi-relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli andare (forse) in frantumi. “Mi sono stancato. È come se mi stesse un po’ passando quella fase. Vorrei prendermi un po’ di tempo”, si sfoga l’attore. Il flirt tra i due, che ci aveva abituati a ripetuti tira e molla e a grandi colpi di scena, sembra così essere arrivato al capolinea.

GF Vip, le parole di Pretelli che hanno scosso la Gregoraci

“Vorrei prendermi un po’ di tempo”, ha confessato Pierpaolo all’amica Adua Del Vesco. Ed ha aggiunto: “Io voglio delle cose che non arrivano mai, durante la settimana cerco di non pensarci. Ma quando le tirano fuori, mi tornano a galla e mi cambiano l’umore”.

Parole che arrivano dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip, nella quale i rapporti tra la showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia si erano fatti via via più tesi. Elisabetta infatti durante la diretta si è trovata nel mirino di Antonella Elia, con la quale ha avuto un intenso battibecco, ed ha lamentato poi di non essere stata opportunamente difesa da Petrelli: “Ho avuto una serata di m***. Te ne sei fregato”, ha urlato.

“Voglio delle cose che non puoi darmi”

Pierpaolo ha fatto capire molto chiaramente di non essere più disposto ad accettare l’indecisione dell’ex moglie di Briatore, ed è sembrato molto deciso nella sua scelta di allontanarsi dalla bella Elisabetta: “Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta”, le ha spiegato. “Io voglio delle cose che tu non puoi darmi”.

La Gregoraci infuriata avrebbe affermato: “Non abbiamo una storia, a noi piacevano i nostri abbracci, i nostri sguardi, ma danno fastidio a tutti“.

Non è un mistero e, anzi, è ormai sulla bocca di tutti l’attrazione di Elisabetta per Pierpaolo, sin dal giorno in cui ha varcato le porte della Casa. Ma la showgirl ha sempre detto apertamente di non voler iniziare una relazione con lui, senza però svelarne il motivo. Questo comportamento ha sollevato parecchi dubbi e dato credito alle ipotesi che vedevano Elisabetta impegnata in un contratto con l’ex marito Briatore che non le permetterebbe nessuna relazione prima dello scadere dei 3 anni dalla separazione. E c’è chi invece accusa la Gregoraci di sfruttare la storia per ottenere il favore del pubblico e continuare la sua avventura al GF Vip, come ad esempio sostiene Stefania Orlando. Inutile anche il tentativo di Alfonso Signorini di estrapolare qualche confessione della Gregoraci a proposito dei sentimenti verso Pierpaolo: non resta che continuare a seguire le vicende della Casa per vedere come andrà a finire.