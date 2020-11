Weekend sul lago di Como per la neonata coppia formata da Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. E arriva la prima foto di un bacio appassionato7L.I

È stata pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Chi la tanto attesa foto del primo bacio “pubblico” tra la showgirl argentina e la sua nuova fiamma Antonino, durante un weekend da sogno.

E quale miglior cornice per concedersi qualche giorno con il proprio amato o amata: la loro villa con vista sul lago di Como ha fatto sognare tutti i follower. La coppia è stata immortalata proprio sul terrazzo dell’abitazione affittata per la romantica fuga d’amore, mentre si scambiava un tenero bacio.

Affiatati più che mai

Sia Belén che Antonino, decisamente molto affiatati, avevano già pubblicato sui rispettivi social alcune fotografie della breve vacanza nei giorni scorsi. I due sembrano non avere occhi che uno per l’altra e appaiono in tutte le foto sorridenti e spensierati, anche se non si erano finora mai sbilanciati mostrandosi ai paparazzi in atteggiamenti inequivocabilmente amorosi. La prima foto di coppia su Instagram era arrivata dal profilo di Antonino, con tanto di dichiarazione d’amore da parte dell’hairstylist: “Mi hai rubato il cuore”.

Belén Rodriguez sorridente in accappatoio

Le foto in esclusiva su Chi che usciranno oggi 4 novembre mostrano una Belén al settimo cielo che bacia felice il suo nuovo amore. Dopo una doccia, con i capelli ancora bagnati e in accappatoio, la showgirl senza timore si fa vedere dai paparazzi mentre bacia con affetto e passione Antonino. E Belén sembra già innamoratissima del suo nuovo compagno. La loro storia è iniziata la scorsa estate, ed è nata poco dopo la definitiva rottura di Belù con il ballerino e presentatore Stefano De Martino, che si era conclusa in modo molto tormentato e che tanto ha fatto soffrire la showgirl. Sembra poi che, insieme anche ad un gruppo di amici, Belén abbia trascorso le vacanze ad Ibiza con Antonino Spinalbese. Ancora niente era ufficiale ma già ad inizio ottobre alle domande delle interviste a proposito della sua situazione sentimentale lei rispondeva: “Single? No, assolutamente no”.

Un nuovo amore anche per Stefano De Martino

Ma anche Stefano De Martino non sarebbe restato con le mani in mano e nel frattempo anche lui sembra essersi dato da fare con una nuova frequentazione. Dopo i vari e noti tentativi di riconquistare Belén andati a vuoto, il ballerino infatti starebbe frequentando la modella ed ex fidanzata del rapper Ghali Mariacarla Boscono. Sembra che anche loro abbiano alle spalle un weekend romantico, in Alto Adige, in un resort da sogno.