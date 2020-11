Belen Rodriguez è irresistibile nello scatto in bianco e nero: “La Grande Bellezza”

Belen Rodriguez ha fatto innamorare i suoi follower di Instagram con un post che ha esaltato tutta la sua bellezza e forte sensualità

La showgirl appare serena e felice dopo i momenti critici vissuti con la fine della storia con Stefano De Martino. Un estate travagliata all’insegna del gossip e di una ricerca di una nuova serenità. Non sembrava più lei, con i fan che non riconoscevano la bellezza argentina che appariva svuotata e alla ricerca di un qualcosa che nemmeno lei riusciva a spiegarsi. Adesso, a distanza di qualche mese, con il nuovo amore Antonio Spinalbese sembra andare ogni cosa per il verso giusto. Anche su Instagram ci sono degli scatti che mettono in evidenza la loro stabilità di coppia, ed un intesa che lascia ben sperare i fan che sperano per la showgirl un rapporto finalmente duraturo. Da quanto si nota dalle foto pubblicate sul profilo Instagram della showgirl tutto sembra andare nella giusta direzione, con l’amore che emerge tra baci abbracci e carezze. Insomma, si spera che Belen Rodriguez possa aver finalmente potuto trovare l’amore che possa portare la giusta serenità nella sua vita. Intanto l’affinità tra i due sembra al punto giusto. Ma allo stesso tempo la bella e sensuale argentina non perde occasione per fasi notare dai follower. Che in ogni caso continuano ad impazzire per lei e per il personaggio che resta, amato e desiderato. In uno degli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha messo in evidenza il suo fisico perfetto, con le curve in evidenza che hanno fatto sognare i suoi follower. Scatto in bianco e nero che ha esaltato sia la sua bellezza che rimane inalterata nel corso del tempo. Ma anche la sua sensualità, con il gioco del vedo non vedo che ha infervorato i follower. Scatto che abbiamo pubblicato sotto. Cosa ne pensate anche voi della foto che ha fatto impazzire il web?