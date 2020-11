Wanda Nara si allena in palestra e abbassa il top: il suo gesto scatena il web

Wanda Nara mostra il suo allenamento in palestra: il gesto di abbassare il top ha scatenato le fantasie dei follower pazzi dell’argentina

La bellezza argentina ha fatto impazzire il web con un post su Instagram che non è passato inosservato e che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Lady Icardi ha ripreso da qualche giorno a mostrarsi in tutto il suo fascino mettendo in risalto le sue curve che fanno come sempre sognare. Per un periodo aveva smesso di apparire sui social, dandosi una pausa dopo mesi ininterrotti di post bollenti che avevano anche ricevuto delle critiche feroci. Dalla notizia del nuovo lockdown in Francia e della festività di Halloween, la moglie ed agente dell’ex attaccante dell’Inter ha ripreso a farsi notare sul web. Con post dall’alto contenuto di sensualità che hanno toccato numeri record in quanto a like e commenti. Con la sua popolarità che resta alta, e non solo in Italia, Wanda Nara riesce sempre ad attirare l’attenzione su di se.

Non è la prima volta infatti che accade che la bellezza argentina riesce a far perdere la testa ai suoi follower che si dicono pazzi delle sue curve. Anche stavolta, con il post che ha mostrato il suo allenamento nella palestra della mega villa di Parigi, ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Che si sono scatenati di fronte alla foto ed al video che ha mostrato il suo décolleté. Il gesto sensuale di voler abbassare la spallina del top e di mostrare le curve ha scatenato i fan, che si sono riversati sul post con commenti che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. Insomma, l’ennesimo successo per lei che rimane uno dei personaggi più popolari e ricercati del web. Con tantissimi commenti che arrivano non solo dall’Italia e dall’Argentina, ma anche dalla Francia, che comincia a conoscere il personaggio Wanda Nara. Foto e video pubblicati sotto. A voi i commenti.