Giulia De Lellis non ci sta e torna a parlare senza filtri, della rottura con Andrea Damante e della sua nuova storia con Carlo Gussalli Beretta. L’influencer infatti ha deciso di smentire le parole dette dal suo ex fidanzato, chiarendo che la sua nuova frequentazione non è figlia di nessuna mancanza di rispetto.

Giulia De Lellis attacca Andrea Damante

La De Lellis torna a parlare della sua ex storia d’amore e stavolta ha deciso di mettere da parte la diplomazia e dire la sua verità. L’influencer infatti, inaspettatamente, ha deciso di smentire le insinuazioni fatte dal suo ex Damante nel salotto di Verissimo. Così Giulia, usando il suo profilo Instagram ha pubblicato dei video in cui ha voluto chiarire la sua posizione sottolineando a gran voce: “Non mi piace passare per quella che non sono soprattutto se l’argomento il questione è una gravissima mancanza di rispetto“. Così Giulia ha iniziato a dire la sua verità.

“Facile andare in tv e parlare del nulla, estremizzare una situazione. Non solo. Piangere il morto e poi farsi i c***i propri chissà da quanti mesi. Quindi siccome io non sono quella roba là, nn ho bisogno di mancare di rispetto a nessuno“. Giulia De Lellis ha poi concluso il discorso dicendo che lei non mancherebbe mai di rispetto a qualcuno soprattutto dopo aver provato sulla sua pelle le conseguenze di un tradimento, riferendosi proprio alle corna ricevute dal suo ex Damante. In più ha voluto specificare che Andrea e Carlo sono solo “compagni di giochi e serate occasionali” e non grandi amici come dichiarato dal dj.

Andrea Damante commenta la relazione tra la sua ex fidanzata e il suo (ex) amico

Andrea Damante ha deciso di commentare la nuova frequentazione tra la sua ex fidanzata Giulia De Lellis e il suo (ex) amico Carlo Gussalli Beretta. Il dj infatti, dopo aver confermato la rottura definitiva con l’influencer, ha dichiarato che la loro storia ha iniziato ad avere dei problemi in estate “quando abbiamo preso una casa a Forte dei Marmi, insieme ad altri amici tra cui Carlo (Gussalli Beretta ndr.)”.

Damante poi, per mettere fine ai vari rumors, ha voluto subito chiarire il suo attuale rapporto con Beretta: “Io e Carlo eravamo amici. Ci sono rimasto male. A me con le fidanzate dei miei amici porprio non mi sale. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima“.

E riguardo le varie insinuazioni di un ipotetico tradimento da parte di Giulia nei confronti di Andrea, il “Dama” ha precisato: “Confido nella loro correttezza. A questo punto spero che sia un grande amore“.