Sonia Bruganelli rivela: “Mio figlio Davide andrà al GF VIP”

Sonia Bruganelli, chiacchierata moglie di Paolo Bonolis, anticipa la notizia della futura partecipazione del figlio primogenito Davide all’interno della casa del GF VIp.

La bionda 46enne, spesso nel mirino degli haters che l’accusano ostentare la ricchezza del marito, ha già deciso che il figlio dovrà entrare al Grande Fratello Vip appena avrà compiuto 18 anni. Intervistata da Chi la moglie di Paolo Bonolis al settimanale confida: “Mio figlio Davide andrà al GF Vip”. Sonia e il marito avrebbero già parlato con Afonso Signorini, sempre alla ricerca di “Vipponi” da inserir nella casa più spiata d’Italia. Il ragazzo, ora 15enne, è un fan del reality e desidererebbe entrare ardentemente nella Casa. E secondo mamma Sonia lo farà sicuramente, anche se non subito.

“Mio figlio Davide è fan. A diciotto anni vuole entrare nella Casa. E’ il suo desiderio. Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità. Sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip segue tutto e tutte le citazioni da Alfonso a Pupo” confida la produttrice senza alcun problema.

Ovviamente per la sua giovanissima età non si sa ancora molto del ragazzo che frequenta il liceo e conduce una vita fuori dai riflettori. Una cosa è certa, mamma Sonia non ha nulla in contrario alla futura carriera televisiva del figlio. Mancano ancora tre anni al compimento della maggiore età del secondogenito dei Bonolis e Sonia pare stia già spianando la strada al figlioletto per assicurargli la partecipazione al reality. Non ci resta che attendere e scoprire se il ragazzo continuerà ad ambire alla tanto desiderata carriera in tv, seguendo le orme del celebre papà.

Sonia e Paolo sono anche genitori di Silvia, nata due anni prima di Davide, nel 2003, e Adele Virginia, nata nel 2009. Il famoso conduttore 59enne ha altri due figli, nati dal suo primo matrimonio, Stefano e Martina, che lo ha reso da poco nonno.