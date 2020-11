Lapo Elkan sembra aver finalmente trovato l’amore vero con la pilota e imprenditrice portoghese Joana Lemos. Celebre per gli scandali e le numerose e bellissime fidanzate, il rampollo di casa Agnelli sembra aver finalmente messo la testa a posto

In una lunga intervista, il nipote di Gianni Agnelli racconta il suo turbolento passato e come la nuova compagna Joana Lemos lo abbia aiutato a trovare un nuovo equilibrio. Un passato contraddistinto da dipendenze, abusi, finti rapimenti, incidenti, coma e guerre sull’eredità di famiglia. Lapo sembra essersi lasciato tutto alle spalle e aver finalmente ritrovato un nuovo equilibrio attraverso il lavoro per la sua fondazione Onlus Laps e con il rapporto con la fidanzata Joana Lemos: “Con lei voglio costruire una vita”, dice.

Quarantatré anni lui, cinque di più lei si sono conosciuti e innamorati in Portogallo, dove lui era andato per aiutare con la sua Onlus le famiglie più bisognose durate la prima ondata di coronavirus. Il loro rapporto, come ha raccontato lei a El Pais, è nato come una semplice amicizia. Ma a poco a poco, vedendolo portare avanti la sua campagna di beneficenza “Never Give Up”, Joana ha sentito un’enorme affinità con gli obbiettivi esistenziali di Lapo.

La prima scintilla si è accesa durante una cena: “Ero in un ristorante e ho visto uno sguardo che era una forza della natura. Poi, ho visto anche il resto e mi è piaciuta in tutto. Ci ho provato subito in modo “lapesco” e mi è andata male”, dice l’imprenditore, spiegando cosa intende per “modo lapesco”: “Le ho scritto un messaggio: ti voglio. La volevo molto prima che lei volesse me. Non ha risposto. Ho dovuto ricominciare in modo “lapesco-romantico”: costruire un rapporto dove ci si conosce, si vedono nello sguardo passioni, valori, la voglia di presente e di futuro. Lei ha molte cose mie: determinazione, costanza, caparbietà, bontà, generosità. Come me, dà così tanto agli altri che a fine giornata può essere sfinita. È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi”. Con lei, prosegue Lapo, “Non ho più il complesso del seduttore: Prima, ero insicuro e la mia donna doveva piacere agli altri e, quasi quasi, non piaceva a me. Joana, invece, piace a me. Con lei, voglio costruire… Costruire una vita, vedo una prospettiva lunga. Se arrivassero figli, sarei felice”.