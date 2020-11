Temptation Island: Andre Battistelli tradisce Anna Boschetti

Scoop inaspettato per i fan di Temptation Island. Una tra le coppie più discusse della settima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essersi definitivamente detta addio.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli erano entrati a far parte della settima edizione del programma di canale 5 per verificare se la loro relazione potesse resistere alla differenza di età e agli obiettivi di vita molto diversi tra loro. Andrea temporeggiava nel consolidamento della relazione perché la sua priorità era il lavoro, mentre Anna avrebbe voluto subito un figlio e il matrimonio.

L’amore tra la parrucchiera 37enne e il giovane fidanzato era stato messo duramente alla prova durante le settimane di reality. Anna accusata di stare con Andrea solo per un interesse economico, pur avendo più volte ferito il compagno con atteggiamenti equivocabili, era riuscita a convincere il giovane ristoratore a darle una seconda possibilità fuori dal villaggio e la coppia alla fine aveva deciso di uscire insieme e continuare la relazione.

Una volta tornati a Roma, Andrea aveva concesso alla fidanzata anche la tanto attesa convivenza anche se aveva più volte ribadito di non essere pronto a passi importanti

Arriva dall’esperto di gossip Amedeo Venza, la notizia della separazione dovuta ai continui tradimenti di Andrea e la conseguente scoperta da parte di Anna.

L’influencer tramite le storie sul suo profilo Instagram fa sapere che Andrea avrebbe tradito la fidanzata più volte e anche con due tentatrici dello stesso reality.

Non ci sono ancora ne smentite ne conferme da parte dei diretti interessati ma l’indiscrezione ha già fatto impazzire il web. Sono molti infatti i telespettatori contenti della separazione tra i due. Anna non ha mai riscosso grande simpatia e la sua finta liaison con un tentatore per fa ingelosire il fidanzato non è piaciuta neanche alla famiglia di Battistelli.

L’ultima foto insieme della coppia è stata pubblicata sul profilo Instagram di Anna il 6 ottobre scorso. Da allora i due fidanzati, sempre molto presenti sui social, non hanno più condiviso momenti insieme.

Non ci resta che attendere le reazioni dei due diretti interessati!