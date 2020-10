Gennaro Mauro rilascia un’intervista esclusiva su Witty in cui dichiara: “la mia ex usa account fake per offendere la mia famiglia”

Durante il percorso per Temptation Island

Dopo più di un mese dall’uscita dal villaggio di Temptation Island, Gennaro Mauro decide di rompere il silenzio e di raccontare le reali motivazioni della rottura con la sua ex Anna Ascione. I due si erano definitivamente lasciati al falò di confronto, durante il loro percorso all’interno del villaggio non facevano altro che offendersi reciprocamente, Anna diceva che la colpa della loro crisi era di Gennaro, lo descriveva come un figlio di papà viziato “questi soldi che hai in banca sono di tuo padre, sei un pezzente e un fallito” ma anche Gennaro utilizzava parole forti sulla sua fidanzata e la descriveva come un arrivista “sei una di buona famiglia spendili i soldi, non posso pagare solo io le vacanze, io vado a lavorare”.

Due verità contraddittorie

Durante l’ultima puntata del programma, in cui si sarebbero dovuti confrontare, Gennaro si rifiuta di incontrare la sua ex, dichiara di averla cercata telefonicamente ma non per riallacciare il rapporto. Anna invece smentisce le parole di Gennaro “mi ha chiamata e inizialmente piangeva, diceva di amarmi e di non riuscire a vivere senza di me” in più Anna confessa che Gennaro le ha proposto di fingere di essere tornati insieme per uscirne puliti entrambi.

L’intervista di Gennaro Mauro

Dopo le accuse dell’ex fidanzata, Gennaro è sparito dai social non rilasciando dichiarazioni, ma questo silenzio è stato interrotto qualche ora fa con un’intervista rilasciata a WittyTV.

Gennaro ha chiesto alla redazione di rendere pubblica la sua dichiarazione, soprattutto per avere giustizia nei confronti della sua famiglia, che continua a essere perseguitata sui social dalla sua ex con account fake.

“non è finita ancora qua, ho preferito il silenzio per sedare gli animi, perché da quando siamo usciti dal programma ci sono state situazione che non hanno giovato me e soprattutto la mia famiglia”.

Gennaro dopo il periodo di silenzio rende noto al pubblico quello che è successo a telecamere spente, dichiara che Anna continua a perseguitarlo e dargli fastidio “lei attraverso account falsi, ha offeso e continua ad alimentare situazione che andavano sedate”, in più l’ex partecipante di Temptation island dichiara che Anna avrebbe contattato la fidanzata di un suo parente per dirle di scappare dalla famiglia di Gennaro.

Anna sostiene che gli account fake siano della famiglia di Gennaro, ma lui smentisce dicendo che è il Padre di Anna a mettere dei like offensivi su instagram, per questo motivo Gennaro decide di mettere un punto definitivo alla loro relazione e scrive ad Anna un email in cui le dice che il loro rapporto è finito: “Anna io non voglio tornare con te”.

Gennaro nonostante tutto augura ad Anna tutto il bene, ma si dispiace per sua madre che sta vivendo male questa situazione “non merita le lacrime di mia madre”. Vedremo presto se anche Anna risponderà alle gravi accuse del suo ex.