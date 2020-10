Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio continuano ad emozionare i fan con la loro romanticissima storia d’amore che verrà presto coronata dall’arrivo del primo figlio.

L’influencer tra i volti più amati della storia del programma ‘Uomini e Donne’ ha da poco superato il quarto mese di gravidanza e dall’ultima ecografia ha scoperto se il bambino in arrivo sarà maschio o femmina. La bella notizia è arrivata con un post Instagram accompagnato da una lunga didascalia:

Viviamo in un momento tremendo per il mondo intero; siamo circondati da incertezze e perplessità sul futuro imminente e sul futuro prossimo. Il lavoro traballa per tutti e siamo impotenti davanti ad un nemico ancora sconosciuto. Se mi avessero detto un giorno che avrei avuto la felicità nel palmo della mano no ci avrei mai creduto e neppure scommesso eppure…Eppure nel palmo della mano vedo un barlume di speranza, una lucciola che accende la lampada benedetta della vita in un momento dove l’unica cosa che ci rimane è la speranza. Questa speranza che a me sta regalando una nuova famiglia sa di futuro, quel futuro che abbiamo la responsabilità di costruire con valori e fondamenta sane e salde. Questo messaggio è per voi. Non smettiamo mai di credere in un futuro migliore, anche quando pensiamo che le sorti non dipendano da noi, non smettiamo. Vi mando tutte le mie energie positive e spero sarete felici almeno quanto noi se vi dico che tra poco non saremo più 2 contro 1 ma saremo in parità perchè sta arrivando LEI. Ti aspettiamo piccolina.

La 23enne ha annunciato che il bimbo in arrivo nel 2021 sarà una femmina.

E il matrimonio? Pare che in questo momento per Ludovica e Gianmaria non sia una priorità. Insomma, sembra proprio che nonostante le numerose e reciproche dediche d’amore, entrambi vogliamo dedicarsi anima e corpo all’arrivo del loro primo figlio. E chissà, magari non molto tempo dopo, Gianmaria si deciderà a farle la tanto attesa proposta!