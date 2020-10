Patrizia De Blanck rivela: Amedeo Goria mi ha corteggiata. La reazione delle Rutas

Fanno discutere le parole della contessa riguardo a un corteggiamento da parte di Amedeo Goria nei suoi confronti, che sarebbe avvenuto 40 anni fa. Le Rutas, madre e figlia, non riescono a trattenersi e scoppiano in commenti e frecciatine ironiche.

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip tante sono le rivelazioni inaspettate che stanno ponendo i protagonisti della Casa al centro del ciclone mediatico del gossip. Le storie dei concorrenti si intrecciano e fanno uscire allo scoperto sempre più segreti (che prima erano tenuti ben nascosti) sulle loro vite private.

Al centro dei pettegolezzi questa volta è Patrizia De Blanck. La famosa contessa ha rivelato infatti un dettaglio piccante che riguarda Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda, entrambe concorrenti nella Casa.

Nella Casa del Gf Vip la rivelazione frizzante ha generato una reazione a dir poco esilarante a detta dei telespettatori, che si sono divertiti a seguire la coppia madre-figlia nel loro scambio di battute a proposito della notizia “hot”.

Il corteggiamento 40 anni fa

Sembra infatti che Patrizia De Blanck sia stata corteggiata 40 anni fa proprio da Amedeo Goria. Il volto noto del giornalismo si trova già da qualche tempo al centro della cronaca a causa delle dichiarazioni fatte nei confronti della figlia Guenda, contestate aspramente dalla madre della ragazza. Ora si trova nuovamente i riflettori puntati addosso: avrebbe infatti corteggiato insistentemente tanti anni fa la contessa.

A far ridere il pubblico, più che l’annuncio forse un po’ fuori luogo di Patrizia, è stata soprattutto la reazione delle Rutas, che si sono dimostrate come sempre molto affiatate.

La reazione di madre e figlia

“La contessa ha tirato fuori una storia”, ha esordito la Rutaspettegolando alla figlia. “Ha detto che tuo papà l’ha corteggiata 40 anni fa. Poi ha continuato dicendo: Una mia amica mi ha detto che ho fatto male perché mi sono persa…Eh!”. Continuando in questo filone di ironia è intervenuta anche Stefania Orlando che ha dato fine al malizioso discorso tra risate complici e ghigni canzonatori: “Si dice che lui è molto bravo a letto!”

Amedeo Goria, il “latin lover”

Ma non è la prima volta che viene recentemente allo scoperto un vecchio flirt che vede Goria protagonista: poco tempo fa infatti anche Lory Del Santo a Pomeriggio 5 ha ammesso di essere stata corteggiata in passato dal giornalista e conduttore. “Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime…”., queste le parole che hanno lasciato allibita anche la stessa Barbara D’Urso.

La confessione inaspettata è stata fatta dalla showgirl durante lo spazio dedicato al gossip del programma di Canale 5, parlando del Grande Fratello Vip e del rapporto tra Guenda Goria e i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo.

La rivelazione di Lory Del Santo

Ecco come sono andati i fatti: Barbara D’Urso ha mandato in onda un filmato in cui Guenda, ripresa dalle telecamere della Casa, dice alla madre che papà Amedeo Goria potrebbe essere ancora innamorato di lei. A questo punto, è intervenuta Lory Del Santo che era presente tra gli ospiti in studio dichiarando: “Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me, due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me. Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste. Ma io non ho verificato…”. Confessione che è stata prontamente bloccata sul nascere dalla D’Urso che l’ha censurata con un: “Non ho capito e non voglio capire…”.