Barbara d’Urso si mostra sul web senza trucco, i follower: “Così sei irriconoscibile”

Barbara d’Urso ha mostrato il suo volto senza trucco in un post su Instagram scatenando le reazioni più disparate tra i suoi follower

Era quello che in tanti chiedevano da tempo, ossia di poter vedere una sua foto senza trucco per notare le differenze. Da giorni sotto i suoi post ci sono dei commenti poco carini da parte di follower che accusano la conduttrice di alterare i suoi scatti, nascondendo la sua reale bellezza che sarebbe artefatta. Insomma, le solite polemiche nei confronti di un personaggio noto della televisione. Non è la prima volta che la critica si accanisce contro un personaggio pubblico e dello spettacolo, ma c’è da dire che nelle ultime settimane nei confronti della conduttrice napoletana ci sono state tantissime critiche anche molto forti, e tutte nella stessa direzione. L’accusa sempre la stessa: modifiche delle foto per apparire più giovane e bella. Storia che come detto si ripete da tempo.

Parlando poi di Barbara d’Urso, una delle persone più attive su Instagram, ci si può rendere conto che la situazione stava diventando molto pesante, anche se la diretta interessata non è scesa mai nel dettaglio cadendo alle provocazioni. Una scelta la sua, di lasciar parlare, con i fatti che evidentemente parlano per lei. Che ci tiene alla sua immagine anche con tante ore di allenamento in palestra settimanali, con il fisico che rimane asciutto ed attraente. Infatti possiamo dire che oggettivamente la conduttrice rimane una donna che riesce ancora a far parlare di sé grazie al suo aspetto fisico. Qualche ora fa comunque ha pubblicato un post senza filtri. Ha voluto mostrare al pubblico una foto che la ritrae senza trucco, proprio in risposta alle critiche della ultime ore nei suoi confronti. Foto che abbiamo postato sotto, ma che non ha soddisfatto ancora una parte della critica. Che ha commentato “Senza foto ma con filtri”, lasciando accesa la polemica nei suoi confronti. La foto in ogni caso l’abbiamo pubblicata sotto lasciando a voi ogni commento.