Confermate le voci circolanti da qualche settimana sul web che vedevano Diletta Leotta e Daniele Scardina di nuovo insieme dopo la separazione dello scorso luglio. Spuntano le foto che testimoniano il ritorno dell’amore tra i due vip.

Le voci circolanti sul web che da qualche settimana ipotizzavano un riavvicinamento tra Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno finalmente avuto una prima conferma. Sono ufficialmente tornati insieme Diletta Leotta e Daniele Scardina, e a testimoniarlo spuntano le fotografie sul settimanale Chi, che li ritrae insieme durante un’uscita. Si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma tra la conduttrice sportiva e il pugile, che si erano detti addio a luglio.

La coppia immortalata all’uscita dall’hotel

Già la confessione di Daniele Scardina, qualche settimana fa, aveva suscitato i primi sospetti. Il pugile, concorrente di Ballando con le Stelle, aveva dichiarato durante il programma: “È amore quello che provo”, riferendosi a Diletta.

Ma la conferma è arrivata il giorno dopo, quando i paparazzi di Chi, noto settimanale di Alfonso Signorini, hanno immortalato i due insieme all’uscita dell’hotel dove alloggiava la bella conduttrice sportiva. I due sarebbero partiti per una breve vacanza all’insegna del relax insieme ad una coppia di amici: Antonio Maria Catalani, altro concorrente di Ballando con le Stelle, e la sua fidanzata, la contessa Caterina Zanardi Landi. Insomma, una vera e propria uscita a quattro.

Diletta Leotta e la gita in Abruzzo

La destinazione era il bel parco nazionale della Majella, in Abruzzo, nel quale Diletta ha registrato un filmato poi condiviso tra le stories sul suo profilo Instagram. È stato proprio durante il rientro serale dall’escursione che i due sono stati “beccati” dai paparazzi della rivista di Signorini, all’esterno dell’hotel dove alloggiava la Leotta. La coppia nelle fotografie appare molto serena ed estremamente complice, e non lascia alcun dubbio riguardo al ritorno di fiamma.

La rottura di luglio: “Perché è finita? Non trovo una ragione chiara”

Il legame tra la conduttrice e il pugile aveva subito un’interruzione all’inizio dello scorso luglio, dopo un anno di passioni e di sentimenti importanti. La love story era inizialmente stata tenuta nascosta per diversi mesi e tenuta lontano dai riflettori. Il legame si era fatto poi via via più forte durante il primo lockdown, che la coppia aveva trascorso insieme nella casa di Milano di lei. Poi la separazione tra i due, arrivata ad inizio estate e le vacanze in solitaria di entrambi, con i rispettivi amici. Separazione o meno, sono mai mancati comunque la stima e l’affetto reciproci. Diletta infatti in un’intervista per Chi aveva dichiarato: “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. […] Perché è finita con Daniele? Non trovo una ragione chiara, come diceva Cocciante ‘Non c’è mai una ragione per cui un amore debba finire’… Lui è una persona buona, profonda, piena di valori, una persona rara”.