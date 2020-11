Gf Vip: Tommaso Zorzi, disperato per una comunicazione da parte della produzione, intanto la madre e la sorella replicano su twitter

Nelle ultime ora nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è in preda al panico, infatti in molti sui social avendo notato la sua scomparsa dalle inquadrature della casa si stavano preoccupando, fino a quando è improvvisamente riapparso, ma il suo stato è notevolmente peggiorato.

Il web Influencer ha espresso ai suoi compagni di non stare bene, la causa? la mancanza della madre che non vede e non sente dall’inizio del programma, come se non bastasse sembrerebbe, che Zorzi sia andato a chiedere alla produzione le motivazioni per cui sua mamma non si sia fatta vedere durante le puntate, loro gli hanno risposto che la donna si sia rifiutata di incontrarlo, notizia che l’ha sconvolto.

Il pubblico vedendo queste immagini è esploso sul web, gridando all’ingiustizia del programma, che nelle ultime ore secondo gli utenti, ha deciso di non mostrare e inquadrare Tommaso, facendo una sorta di “censura” nei suoi confronti ecco alcuni twit.

Provo profonda indignazione per la censura attuata nei confronti del protagonista della casa Tommaso Zorzi.#gfvip#FATECIVEDERETOMMASO — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) November 5, 2020

#FATECIVEDERETOMMASO TOMMASO ZORZI MERITA MOLTO DI PIÙ — Fab (@Fabula401) November 5, 2020

La mamma e la sorella replicano su twitter

Ma Armanda Frassinetti, la madre di Tommaso, proprio ieri ha pubblicato un bellissimo post su twitter corredato da una foto in cui lei e il figlio si abbracciano e scrive “amore per te qualsiasi cosa“, un utente ha invece domandato alla donna sotto il post “ma non si era rifiutata di vedere il figlio“, lei risponde con un secco “NO“, anche la sorella del web Influencer, Gaia Zorzi, pubblica un post su twitter per difendere se stessa e la madre, in cui scrive che non dipende da lei il fatto di non poter vedere suo fratello, probabilmente si sta riferendo alla produzione che non l’ha invitata, dice di aver scritto sia a Guenda Goria che Myriam Catania, concorrenti eliminate dal gioco per fargli arrivare un messaggio, e in più dice di aver sentito Franceska Pepe, la quale aveva promesso di salutargli Tommaso nella scorsa puntata ma sembrerebbe essersi dimenticata di farlo, ecco qua sotto il post in questione.

Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello, giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la k doveva salutarmelo la puntata scorsa ma si è dimenticata ahahaha #gfvip pic.twitter.com/xy3ORBZcdC — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) November 4, 2020

Quindi non capiamo le motivazioni per cui la produzione abbia dato una notizia del genere a Zorzi, ma la madre e la sorella hanno smentito le loro parole, vedremo se nella prossima puntata potranno fare una sorpresa anche loro all’amato figlio e fratello.

Leggi anche-> una strana proposta da parte dei concorrenti del Gfvip

Gf Vip: La Contessa contro la madre di Zorzi “ma che razza di madre è”

Dopo che Tommaso Zorzi ha ricevuto la notizia che la madre non lo volesse vedere, i coinquilini della casa del Gf Vip vedendolo molto triste e cupo si sono immediatamente preoccupati per lui e hanno cercato di tirarlo su di morale, tutti eccetto la contessa Patrizia De Blanck, conosciuta proprio per i suoi modi privi di finezza, non si è trattenuta dall’offendere qualcuno, in questo caso si è scagliata contro la madre di Tommaso esclamando “ma che razza di madre è“.

“Ma che razza di madre!”

Scusami contessa come cavolo ti permetti di giudicare la mamma di Tommaso anche se non la conosci?! Boh io rimango senza parole proprio… #GfVip pic.twitter.com/9DTYmy6e6Z — trashchoc (@trashchoc1) November 4, 2020

Questa frase non è piaciuta ai fan di Zorzi, che sono diventati a loro volta seguaci della madre di Tommaso, che hanno subito iniziato a attaccare la contessa sul web, sono davvero moltissimi i tweet contro la De Blanck, che dicono che non si dovrebbe permettere di giudicare le persone, soprattutto quelle che non conosce, anche la madre di Myriam Catania, Rossella Izzo, è intervenuta su twitter per difendere Zorzi dalla Contessa, ecco il post qui sotto.

Vedremo nella puntata di domani, se Tommaso Zorzi riuscirà ad abbracciare la sua famiglia.