Vediamo insieme che cosa è successo, e per quale motivo, Gemma Galgani è scoppiata a piangere per colpa di Tina Cipollari.

Loro due sono una coppia storica del programma Uomini e Donne, stiamo parlando della dama di Torino, Gemma Galgani e dell’opinionista Tina Cipollari.

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Gemma Galgani si dispera e piange per colpa di Tina: “Mi ha detto una cosa gravissima”

Il programma pomeridiano, condotto da Maria De Filppi, ovvero Uomini e Donne, riesce sempre ad attirare l’attenzione, per qualcosa che succede tra due protagoniste storiche.

Stiamo parlando ovviamente della dama torinese, presente ormai da anni nel programma, Gemma Galgani e la sua antagonista, ovvero l’opinionista Tina Cipollari.

Nella puntata di ieri, durante un ballo, ad un certo punto, Gemma si è alzata ed è andata via, molto arrabbiata.

Quando è finita la musica è rientrata in studio e si è rivolta direttamente alla padrone di casa del programma, Maria De Filippi, dichiarando le seguenti parole:

“Ha detto una cosa gravissima, non hai idea cosa mi ha detto….non posso dire cosa…è troppo”

Il tutto mentre piangeva disperata per l’accaduto, e Maria cerca di calmare Gemma dicendo che sposteranno le postazioni.

Cercando quindi di non lasciare vicine le due donne che litigano praticamente sempre, ma come sappiamo, dalle prossime puntata, poi Tina sarà in collegamento da casa perché si trova in quarantena per contatto con persona positiva al Coronavirus.

Tina Cipollari ha cercato di rispondere, ma dopo le prima parole, Maria de Filippi, ha deciso di spengere il suo microfono.

E voi cosa ne pensate dei continui battibecchi che ci sono tra Gemma Galgani e Tina Cipollari? Secondo voi cosa avrà detto Tina?