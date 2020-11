Negli ultimi giorni stanno aumentando i positivi al Covid19 anche all’interno del mondo dello spettacolo. Tra i vari personaggi che hanno contratto il virus c’è anche Paola Perego, che nelle ultime ore ha informato i fan delle sue condizioni di salute. Ecco come sta.

Paola Perego positiva al covid, le sue condizioni di salute

Negli ultimi giorni stanno aumentando i numeri dei personaggi famosi positivi al Covid19. Tra tutti, c’è anche Paola Perego, che nelle ultime ore ha informato i fan delle sue condizioni di salute. La famosa conduttrice ha comunicato su Instagram di stare bene, anche se in alcuni giorni sono apparsi dei sintomi che l’hanno spaventata. In un post ha scritto: “Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico“. Ferma in isolamento domiciliare, Paola Perego ha aggiornato i suoi follower su Instagram, facendo sapere che, dopo qualche giorno dall’esito del tampone positivo, sono subentrati i primi effetti del Covid-19. Stanchezza, nausea e dolori muscolari fortissimi e astenia hanno colpito la Perego, che a causa del virus è stata costretta a ritardare il suo ritorno in televisione previsto per il 7 novembre, nel programma “Il Filo Rosso” previsto per il primo pomeriggio di ogni sabato.

La conduttrice ha poi continuato scrivendo: “Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus. Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente dal COVID e posso restare nella mia casa ma nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva“. Il pensiero è stato poi concluso con “Torneranno i colori” riferito sia al periodo storico che tutti stiamo vivendo sia allo scatto che accompagnava questi pensieri che era in bianco e nero.

Carlo Conti e Paola Perego si sono infettati negli studi televisivi?

La famosa conduttrice televisiva, qualche giorno fa era ospite nella trasmissione di Paola Palombelli, Forum, ed in quel frangente ha frequentato gli studi televisivi di Fabio Frizzi, dove va in onda Tale e Quale Show, programma condotto proprio da Carlo Conti. In molti si stanno chiedendo se i due conduttori si siano incrociati negli studi e che quindi ci sia la possibilità che i due si siano contagiati a vicenda.