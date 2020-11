Francesca Cipriani esagerata su Instagram: “Il mio ricordo più bello è questo”

Francesca Cipriani ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche, con un dettaglio bollente

Bella e sensuale come sempre, la showgirl ha fatto perdere la testa ancora una volta ai suoi follower di Instagram con un post dei suoi. Non è sicuramente la prima volta che accade che la Pupa riesce ad attirare l’attenzione su di sé grazie al suo fisico tutto curve che non passa inosservato. Anche in questo periodo abbastanza delicato per il nostro paese, la bionda showgirl ha voluto dare un segnale ai suoi ammiratori. Regalando un sorriso anche a chi non sta attraversando un periodo facile sia economico che di salute. Come per tanti personaggi dello spettacolo il ricordo che arriva alla mente in questi momenti di scoramento resta quello delle vacanze. Quando l’emergenza sembrava potesse andare verso la fine e la seconda ondata di contagi da Coronavirus sembrava essere scongiurata e lontana.

Il messaggio di Francesca Cipriani è stato chiaro, senza giri di parole ha voluto esprimere un suo desiderio ai follower, senza perdere lo spirito e la provocazione con uno scatto ad alto contenuto di sensualità. “In questi momenti che stiamo vivendo ognuno deve pensare ai ricordi più belli.. Io penso a Miami il posto dove vorrei tornare e magari restarci per un po’❤️🇺🇸🌊🌈🌞voi a cosa pensate?”. Lo scatto ha messo in evidenza il suo lato b, con l’atmosfera che è diventata bollente per i follower che non si sono trattenuti ed hanno mostrato il loro gradimento nei suoi confronti a suon di like e di commenti. Post che abbiamo pubblicato sotto e che in pochi minuti ha collezionato numeri importanti, come spesso le accade quando su tratta di post che evidenziano la sua esplosività fisica. E voi, cosa ne pensate dell’ennesimo scatto bollente della showgirl?