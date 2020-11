Fabrizio Corona contro Stefano De Martino: “Ha chiamato i paparazzi”

Fabrizio Corona si scaglia contro Stefano De Martino, ex marito di Belén Rodriguez, con la quale Fabrizio ha avuto una storia durata tre anni. “Ha chiamato i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono”. E svela le cifre da capogiro per le ospitate in tv.

Stefano De Martino avrebbe intenzionalmente chiamato i paparazzi per farsi fotografare insieme a Maria Carla Boscono, almeno secondo quanto riferito da Fabrizio Corona. Un mercato che Fabrizio ben conosce, dopo avere trascorso una vita intera avendo a che fare con l’obiettivo fotografico.

Talvolta davanti, talvolta dietro alla fotocamera, Corona del gossip ne ha fatto una professione, andando alla ricerca dello scoop e contemporaneamente essendone il soggetto. Un giro di soldi spropositato, che vede protagonisti i paparazzi convocati in orari prestabiliti con i quali i vip si accorderebbero per scattare fotografie da far pubblicare poi sulle riviste di settore.

Fabrizio Corona: cifre da capogiro per un’ospitata da Barbara D’Urso

Nel corso di un’intervista a Vanity Fair l’ex di Belén Rodriguez ha svelato le cifre che guadagna per un’ospitata o per delle fotografie sulle riviste di cronaca rosa. Sul cachet rivela: “La D’Urso mi frutta 50mila euro“, alla quale Corona ha fatto raggiungere il 26% di share mentre in diretta nazionale c’era Conte che spiegava le disposizioni contenute nel nuovo dpcm. Continua poi spiegando come le interviste alle riviste le cifre si ‘abbassano’: “Direi 15mila euro, quelli che mi avrebbe dato Chi se questa intervista l’avessi data a loro”.

Le foto di Stefano De Martino con Mariacarla Boscono architettate a dovere

Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Corona si scaglia contro il suo più grande ‘rivale in amore’, con il quale condivide una love story (finita) con la famosa showgirl argentina Belén Rodriguez. Ma per questa polemica Fabrizio non fa riferimenti alla ex, bensì alla nuova presunta fiamma del ballerino napoletano: Mariacarla Boscono. Le foto che ritraggono i due insieme infatti, secondo quanto sostenuto da Corona, sarebbero state organizzate a tavolino con i paparazzi. “Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io”, continua Fabrizio, e non è solo il caso di Stefano: anche Francesca Pellegrini, sempre stando a quanto detto da Corona, si sarebbe lamentata che Filippo Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme.

Belén è tonta, non gliene frega niente dei soldi

Il fenomeno degli scoop concordati non toccherebbe però la ex fidanzata Belén Rodriguez: “L’unica che non fa queste cose è Belén perché è tonta”. Come racconta Fabrizio, infatti, Belén non sarebbe mai scesa a compromessi con i paparazzi, anche se le offerte erano davvero succulente. “A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare”, racconta. La showgirl infatti non avrebbe mai ceduto alle proposte dell’allora fidanzato che la invitava ad andare, ad esempio, in uno specifico bar ad una certa ora concordata per farsi fotografare e ricevere soldi. Piuttosto, lei rispondeva: “Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu”. La bella Belén si trova in questo momento al centro della polemica per le recenti foto che la hanno immortalata con la nuova fiamma Antonio Spinalbese: sono in tanti ad accusarla proprio di avere organizzato lo scoop con la complicità dei paparazzi.