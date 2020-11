Mascherine Antivirus 2020: le più belle indossate dai VIP

Le mascherine sono diventate l’accessorio “Must Have” del 2020, non per scelta ma visto l’obbligo e l’importanza di indossarle per proteggerci e proteggere gli altri, i vip nostrani e non solo si sono sbizzarriti nella scelta. Tessuti, dimensioni e colori, vediamo quali hanno scelto le star.

Se i dati ci dicono che le vendite in tutti i settori hanno avuto un forte stop a seguito della crisi portata dall’emergenza Covid 2019, non si può certo dire lo stesso per le tanto agognate mascherine. Diventate il capo “Must Have” dell’anno, non per scelta ma per obbligo e soprattutto buonsenso, sono spesso esibite dalle star che pubblicano i loro volti suoi social e non solo.

Tra i più “cool” l’ex tronista di Uomini e donne Andrea Damante, 2 milioni e 300mila followers su Instagram, si è regalato una mascherina antivirus personalizzata made in Como realizzata in fibre naturali con le sue iniziali. La foto con indosso la mascherina pubblicata sul social network con la didascalia “First things first: put your mask on” ossia “Prima di tutto mettiti la mascherina” ha avuto 175mila like e quasi 800 commenti.

Chiara Biasi una tra le influencer più famose d’Italia, durante un’uscita per fare la spesa, preferisce un modello leggermente più colorato.

Anche Elisabetta Canalis mostra su Instagram le sue nuove mascherine. L’ex velina, che risiede in America dai tempi delle sua relazione con George Clooney, ora felicemente sposata con Brian Perri, dedica un post alla sua mascherina.

Tra gli stili più innovativi e stravaganti quello da bandito di Johnny Deep e tra i più conservatori quello casalingo della famiglia reale britannica. La mascherina Pepe Libertydi Kate Middlenton e quella color denim slavato di William hanno fatto furore!

I Ferragnez durante una gita in Piemonte di qualche settimana fa, ci sorprendono e non indossano un modello coordinato tra loro come spesso mostrano sui social. Fedez e Chiara Ferragni sono stati recentemente contattati dal Premier Conte proprio per aiutare il governo a sensibilizzare la popolazione più giovane all’uso della mascherina. Un compito che hanno rispettato pubblicando entrambi una IG stories, nella quale ribadiscono l’importanza della mascherina in ogni momento passato fuori di casa.

Qualunque modello scelto dai nostri VIP si afferma come l’outfit imprescindibile dell’autunno inverno 2020. Attualmente, inseparabile alleata della nostra quotidianità. Sarà il regalo di Natale più gettonato?