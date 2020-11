Grazie ad una dieta la cantante Adele ha perso 42 chili in pochissimo tempo passando da una taglia 48 ad una 40.

Adele negli ultimi mesi ha fatto parlare di se non solo per il suo incommensurabile talento artistico ma anche per l’incredibile trasformazione fisica che in meno di un anno ha radicalmente cambiato la sua immagine.

Oltre alla stima dei suoi numerosi fan per la costanza dimostrata, il dimagrimento della popstar ha attratto brand, network e aziende che stanno sgomitando per averla come loro testimonial. Purtroppo però, a quanto riporta il magazine inglese “Sun”, la cantante preferirebbe non parlare pubblicamente della sua esperienza nella perdita di peso per non togliere l’attenzione dall’uscita del suo nuovo disco, che avrebbe dovuto essere presentato nel 2020 ma è stato posticipato causa pandemia. Sarebbero numerosissime le aziende che avrebbero proposto contratti milionari per sponsorizzare i loro prodotti dimagranti. Adele però ha scelto di non monetizzare la sua remise en forme, arrivando a rifiutare retribuzioni da 52 milioni di dollari.

Per ottenere la sua forma fisica impeccabile Adele si è affidata alla dieta Sirt (amata anche da Pippa Middleton), che si basa sul consumo di alcuni alimenti, tra cui cioccolato e vino rosso, in grado di stimolare il metabolismo. Gli esperti sono concordi nell’affermare che si tratta di una dieta ipocalorica, da seguire solo per un periodo di tempo limitato, e che si è rivelata un vero toccasana per la cantante.

Ma quali sono i segreti della dieta che ha incantato non solo Adele?

La dieta Sirt si divide in due fasi: la prima è più restrittiva e dura sette giorni. Durante i primi tre si devono assumere per lo più cibi liquidi come succhi di verdura e frutta ed un solo pasto solido al giorno, per un totale di 1000 calorie. Nei restanti quattro giorni le calorie diventano 1.500 e sono previsti due succhi e due pasti solidi. Già dopo questa prima fase si dovrebbero perdere circa 3 chili. La seconda fase dura invece 14 giorni ed è previsto un mantenimento con cibi solidi accompagnati da un succo verde. Sei vegetariana? Nessun problema: ci sono delle ricette studiate appositamente per te.

I succhi verdi Sirt si devono assumere in tre momenti diversi della giornata (al risveglio, a metà mattina e a metà pomeriggio), accompagnati da un pasto solido (possibilmente a pranzo) e 20 grammi di cioccolato fondente (la sera).

Un esempio di succo verde? Centrifuga 75 grammi di cavolo riccio, 30 grammi di rucola, 5 grammi di prezzemolo; unisci 150 grammi di sedano verde con le foglie e 1/2 mela verde, grattugiata e infine completa il tutto con il succo di 1/2 limone appena spremuto.

La dieta promette di farti perdere oltre 3 chili in una sola settimana senza il timore di riprenderli ma «anche se i chili persi saranno pochi, il corpo ci avrà guadagnato in salute». Parola di Adele.