Paola Di Benedetto a soli 25 anni pubblica il libro “Se ci credi ci vogliono testa e cuore” edito Rizzoli, dedicato alla sua vita e il preordine sul web fa il tutto esaurito.

Paola Di Benedetto è molto orgogliosa dei risultati già ottenuti, ancora prima di essere ufficialmente nelle librerie, del suo primo libro. Nell’autobiografia la bella modella racconta tutti i passi della sua vita e nelle sue IG Stories condivide con i suoi follower tutte le emozioni che la stanno travolgendo in questi giorni.

“Il pre-order è esaurito“, sottolinea fiera. “Il libro parte dalle esperienze della mia vita per dare consigli, fare qualche riflessione. I miei coetanei non credono più nell’amore: per le donne, i maschi sono tutti traditori, per gli uomini, le ragazze sono arriviste. Siccome sto vivendo una bella storia d’amore, con alti e bassi, voglio mostrare un altro punto di vista”, spiega la mora a Oggi.

Nell’autobiografia Paola svela tutti i suoi segreti, nonostante sia ancora giovanissima. Confessa anche di essere stata bocciata due volte a ragioneria: “Me ne sono sempre vergognata, è una cosa che tenevo un po’ nascosta. A 15 anni ero pessima, la mia testa viaggiava troppo. Tornassi indietro, studierei”.

Tra le pagine, racconta Paola in un’intervista a Oggi, si parla anche della travagliata storia d’amore con Federico Rossi, idolo delle teenager, ex membro del duo Benji & Fede. Love story che ha rischiato di andare in frantumi, a causa di una crisi esistenziale di lui. La relazione è cominciata per caso e a fare il primo passo è stata proprio la modella. Un giorno Paola ascoltava una canzone di Benji e Fede, Moscow Mule, da lì la decisione di scrivergli. “Mi ha colpito così tanto che ho scritto un messaggio a Fede via Instagram” ricorda la modella e oggi anche conduttrice del programma tv Disconessi su Italia 1 insieme a Paola Ciavarro e Giulia Salemi .

Oggi la vincitrice del GF Vip 4 vive un momento magico con il fidanzato Federico Rossi, con cui è appena andata a convivere. Sul loro rapporto e la momentanea separazione dice: “Lui aveva perso la bussola, travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. A essersi accorto della gravità della cosa è stato mio padre, che mi ha messo in guardia. Ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati”. Paola ora sogna un futuro in radio (lavora già per Rtl), un posto da inviata a Le Iene e una splendida vita a due con il ragazzo: “Spero che la mia storia con Federico continui così e voglio tre bambini, come minimo”.