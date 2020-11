Martina stella mostra le sue curve su Instagram. I follower: “Che donna stupenda”

Martina Stella ha infiammato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza la sua bellezza ma anche le sue curve bollenti

L’attrice ha fatto sognare i follower di Instagram con delle foto che non hanno lasciato spazio all’immaginazione. Non è la prima volta che accade che la 35enne toscana si metta in evidenza con dei post che rimangono impressi nella memoria dei fan. Bellezza unica e sensualità assoluta, la moglie di Andrea Manfredonia riesce a far parlare di sé molto spesso anche grazie alle sue qualità fisiche che non passano mai in secondo piano. Tante le affermazioni in carriera sin da giovanissima, con il suo primo successo nel film “L’ultimo bacio” nel 2001. Da quel momento la sua carriera ha avuto una impennata importante, con la crescita che l’ha portata ad essere un personaggio pubblico amatissimo e molto ricercato anche sul web. Infatti la sua pagina ufficiale conta 480mila follower, un numero in forte crescita e che la proietta ad essere sempre più seguita.

Martina Stella nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stata molto apprezzata dai suoi ammiratori, in primo luogo per la sua bellezza che emerge sempre e comunque. Ma anche per le sue doti fisiche e delle scollature da capogiro che hanno fatto scatenare i follower. Insomma, uno scatto di quelli che non passano inosservati e dove non servono troppi commenti. Infatti dopo appena pochi minuti dalla pubblicazione tanti sono stati i follower che hanno preso d’assalto il post, scatenando una vera e propria pioggia di like e di commenti. Quello della diretta interessata sotto al post è stato: “La bellezza di una foto è in grado di trasmettere emozioni forti 😍”. Frase e post che come detto hanno trovato la massima approvazione da parte dei suoi ammiratori che hanno finito gli aggettivi per definire la sua bellezza e la sua sensualità. Lo scatto è pubblicato sotto, a voi i commenti.