Belen e Antonino fanno shopping insieme, ma senza mascherina: scattano le polemiche

Belen e Antonino si sono mostrati in giro in queste ore difficili per il paese, anche a fare shopping. Ma lei non indossa la mascherina

Forti polemiche per la showgirl argentina che riesce sempre a far parlare di sé. Nel bene o nel male l’attenzione rimane sempre nei suoi confronti. Dopo un estate al centro del gossip per via della fine della storia con Stefano De Martino, non ha mai fatto perdere le sue tracce, anche dando notizie della sua vita privata su Instagram. I fan della bellezza argentina hanno sperato nei mesi estivi che l’ennesima rottura con Stefano non fosse poi definitiva, ma la loro speranza è stata delusa da quella che è sembrata in effetti sin dall’inizio la fine. I titoli di coda di una relazione che negli ultimi mesi si era complicata di parecchio. E che infatti non ha avuto margini di miglioramento. Ma entrambi sono sembrati molto attivi sui social, anche se è stata l’argentina più del modello napoletano a finire sulle pagine dei giornali di gossip.

Belen e Antonino, una coppia che invece si è creata da poco. E che sembra già voler infiammare il web con gli scatti tra i due che mostrano anche baci appassionati e bollenti. E che mostrano già un intesa forte. Antonino Spinalbese sembra davvero aver conquistato il cuore dell’argentina, con la speranza dei fan che questa per lei possa veramente rappresentare la storia giusta. Come detto la showgirl ha fatto parlare di sé per un motivo ben preciso, e che non c’entra nulla con il gossip. I due fidanzatini infatti sono stati ripresi da vari magazine in giro per Milano, anche a fare shopping. Ma mentre l’hair stylist indossava la mascherina dalle immagini si nota che lei non l’ha fatto. Tante le polemiche nei suoi confronti da follower che in questi giorni difficili non le hanno perdonato questa dimenticanza. E voi, cosa ne pensate? Merita tutte queste critiche per non aver indossato la mascherina?