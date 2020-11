Virginia Raggi positiva al Covid19, pericolo di contagio per Giuseppe Conte

Virginia Raggi positiva al Covid, lo annuncia con un post su Facebook, poche ore prima aveva incontrato il premier Giuseppe Conte

Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha pubblicato un post su Facebook in cui annuncia di aver contratto Covid19, dice “sto bene al momento non ho alcun sintomo” e promette ai cittadini di continuare a lavorare da casa con la stessa determinazione di sempre.

Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre. Pubblicato da Virginia Raggi su Mercoledì 4 novembre 2020

Ieri pomeriggio, la Raggi, aveva scritto, sempre su facebook, di essere stata in contatto qualche ora prima con una persona risultata positiva al virus, quindi molto probabilmente questo misterioso individuo l’ha contagiata, la Sindaca ha ovviamente preso tutte le misure necessarie per auto-isolarsi e aggiunge “Voglio tranquillizzarvi: sto bene.”

La Raggi, inoltre, una settimana fa ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, senza indossare la mascherina, stando a stretto contatto con diversi personaggi dello spettacolo e non, ma in quel momento non era ancora venuta a contatto con il presunto infetto, quindi molto probabilmente non era ancora positiva al virus.

L’incontro con il Premier Conte qualche ora prima

Dopo l’annuncio della Sindaca Raggi alla positività del CoronaVirus in molti, oltre a essere preoccupati per lei, hanno il timore che anche il premier Giuseppe Conte abbia contratto il virus. Perchè? La Raggi e il presidente del consiglio si sono incontrati alle celebrazioni delle Forze Armate, i due sono stati visti parlare in modo molto ravvicinato, anche se entrambi indossavano la mascherina. Conte inoltre, è stato poi anche a stretto contatto con i presidenti del Senato e della Camera: Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, ecco le foto dell’incontro di ieri:

Intanto le persone che sono state a contatto con lei al Campidoglio si sono messe in quarantena preventiva per evitare di contagiare altre persone a loro volta. In moltissimi sotto il post della Prima Cittadina, Virginia Raggi, stanno commentando augurandole di guarire al più presto. Al momento non si ha notizia di isolamento preventivo per il premier Giuseppe Conte