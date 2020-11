Con il conduttore in quarantena a seguito del tampone positivo al Coronavirus, Sky ha annunciato che sarà Daniela Collu il volto dell’«Hot Factor» a prendere le redini dei «Live», in onda giovedì 5 novembre

Si era detto che sarebbe stata Lodovica Comello a sostituire Alessandro Cattelan, che martedì ha reso nota la propria positività al Coronavirus. Ma Sky alla fine ha scelto un’altra donna, cui il mondo di X Factor è più noto: Daniela Collu, che al termine delle puntate canoniche conduce l’Hot Factor, è stata annunciata come presentatrice del secondo Live. Giovedì, sarà la speaker radiofonica a tenere le redini dello show. «Abile e arruolabile», si è limitata a scrivere via Twitter la Collu, che Sky ha specificato essere destinata a lasciare la conduzione dei Live non appena la salute di Cattelan gli consentirà di tornare al lavoro.

Daniela Collu è anche conosciuta come Stazzita, su Instagram, ma soprattutto su Twitter. Da qualche anno la vediamo alla conduzione dell’Extra Factor, programma che in onda va subito dopo le puntate in diretta del noto talent di Sky. A causa della positività al Covid di Alessandro Cattelan – storico conduttore – sarà proprio la Collu a prendere il suo posto. Ma cosa sappiamo di lei?

Chi è Daniela Collu?

Daniela Collu è nata il 23 agosto del 1982 a Roma; da molti è conosciuta per il suo mestiere di blogger, conduttrice radiofonica e autrice televisiva, ma da qualche anno è possibile ammirarla anche sul piccolo schermo come conduttrice. Sul web è conosciuta come Stazzitta e su internet è considerata una delle menti più sagaci dei nostri tempi.

Dopo la laurea in Storia dell’Arte, nel 2013 ha partecipato al programma televisivo Aggratis! condotto da Fabio Canino e Chiara Francini, del quale è poi diventata opinionista fissa. L’anno seguente – nel 2014 – ha scritto e condotto Share, il programma di Radio 2, insieme a Gianluca Neri tornando poi in televisione con l’Extrafactor, al fianco di Mara Maionchi e Davide Camicioli. Dal 2015 è stata anche autrice di diversi programmi televisivi come il Grande Fratello. Sempre nel 2015 ha iniziato a condurre Bella Davvero insieme a Costantino D’Orazio e Decanter insieme a Luisanna Messeri.

Nel 2016 è stata autrice del programma televisivo L’amore è uguale per tutti, conducendo – sempre lo stesso anno – l’Extrafactor e lo Strafactor con Mara Maionchi ed Elio, mentre era opinionista fissa del programma Sbandati. Nel 2017, poi, ha condotto The Real insieme a Filippa Lagerback, Marisa Passera, Barbara Tabita e Ambra Romani.