Gf Vip: Flavia Vento risponde sui social alle parole scandalose di Francesco Oppini pronunciate davanti alle telecamere. Parole che hanno indignato i telespettatori ed tutto il popolo del web. “Manco mi conosci”, e arrivano le cascate di commenti a sostegno della showgirl.

Flavia Vento, fresca di ritorno a casa dopo aver abbandonato la casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicamente controbattuto alla frase sessista che Francesco Oppini aveva pronunciato all’interno della Casa.

L’indignazione per le parole di Oppini

Parole molto forti, quelle del figlio di Alba Parietti, pronunciate davanti alle telecamere del GfVip e che hanno sconvolto tutti. Oltre al commento su un’altra concorrente del GF, Dayane Mello, che a Verona “verrebbe violentata”, Oppini ha avuto un’uscita infelice anche sul conto di Flavia Vento. Avrebbe infatti detto che “Una come lei rischi di ammazzarla di botte”, sostenendo che sono le donne come lei a far venir voglia agli uomini di alzare le mani.

Gf Vip, la rabbia degli squalificati

Commenti poco tollerabili che hanno alzato il polverone soprattutto dopo la decisione di Alfonso Signorini e degli autori del programma di non squalificare il concorrente. Infuriati anche alcuni ex concorrenti squalificati per differenti motivi, come Salvo Veneziano e Denis Dosio, che si sono fatti sentire sui social. Anche Selvaggia Lucarelli si è espressa in merito, condannando pesantemente il sessismo celato dietro alla scelta di non squalificare Oppini.

La Replica di Flavia Vento sui social

Flavia ha risposto solo ieri alle parole del telecronista sportivo, ed ha deciso di farlo tramite un pratico tweet, al quale ha allegato una fotografia. Queste le parole della vip:

“In merito alla questione Oppini posso solo dire che non lo vedo da 16 anni, abbiamo partecipato al reality la fattoria e avrò parlato con lui 5 minuti. Quindi la mia domanda è come mai questo odio nei miei confronti visto che manco mi conosci? Stop violenza sulle donne”.

Tantissimi i commenti di sostegno alla Showgirl, addirittura c’è chi propone di denunciarlo per istigazione alla violenza. Insomma, un popolo del web che si mostra molto vicino a Flavia e che le esprime virtualmente tutto l’affetto possibile.

Al Gf Vip le scuse pubbliche: “mi faccio schifo”

Durante la puntata del programma di canale 5 Francesco ha chiesto perdono alle dirette interessate, ammettendo di essere indifendibile: “Mi faccio schifo, chiedo scusa”. Ma le sue parole molto forti e scandalose saranno difficili da cancellare dalla memoria dei telespettatori.

Persino sua madre Alba Parietti aveva chiesto la sua squalifica da parte degli autori del programma: “Non importa quale fosse il contesto, sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve permettere mai di scherzare”, aggiungendo che non importava se c’erano o non c’erano dietro delle giustificazioni: avrebbe dovuto chiedere immediatamente scusa.