Vediamo insieme quale particolare immagine ha pubblicato la bellissima Elisabetta Canalis, mentre si trovava in piscina.

Lei è una donna bellissima, che con il passare degli anni diventa sempre più sensuale, e stiamo parlando di Elisabetta Canalis.

Vediamo meglio insieme che cosa ha pubblicato, lasciando tutti senza fiato.

Elisabetta Canalis: il dettaglio che mostra in piscina lascia tutti stupiti

Una donna bellissima, ma anche molto intelligente e simpatica, stiamo parlando di Elisabetta Canalis.

Con il passare degli anni, ha fatto davvero moltissima strada da quando ha iniziato sul bancone del tg satirico Striscia la notizia.

Come tutti sappiamo è felicemente sposata con Brian, un medico americano, ed insieme alla loro piccola Skyer vivono a Los Angeles.

Hanno trascorso le loro vacanze in Italia, ed ovviamente si sono fermati nella terra di Elisabetta, quindi nella bellissima Sardegna.

Ma torniamo al profilo Instagram, dove in queste ultime ore ha pubblicato alcune immagini che hanno lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti vedere Elisabetta, che si mostra all’interno della sua piscina, ma in due versioni particolari, ed anche molto divertenti.

Nella prima immagine, si vede lei seduta, che indossa un bikini che esalta alla perfezione le sue curve, molto rilassata e con un cappello sulla testa.

Ma nella foto successiva, c’è un particolare, ovvero, Elisabetta non è più seduta ma dentro l’acqua con tutti i capelli bagnati e la piccola Skyler, insieme ad un’altra amichetta che tirano l’acqua alla mamma.

Elisabetta infatti ha scritto come didascalia nelle immagini, la prima quando i bambini fanno scuola on line e la seconda quando hanno finito.

La fotografia ha ricevuto moltissimi segni d’apprezzamento, ed in tanti oltre a farle i complimenti per la sua forma fisica, si congratulano per il suo essere una mamma sempre presente.

Anche voi cambiate completamente comportamento, da quando i vostri figli fanno didattica on line a quando hanno terminato?