Shock per fan di Temptation Island, Anna Boschetti conferma le voci del presunto tradimento da parte del fidanzato, Andrea Battistelli

Ritorniamo a parlare di una delle coppie più seguite di Temptation Island, Anna Boschetti e Andrea Battistelli, i due hanno partecipato alla scorsa edizione del reality e dopo un percorso turbolento hanno deciso di uscire insieme.

Andrea dopo un mese dall’uscita dal programma ha accettato di andare a convivere con Anna e addirittura stavano pensato al matrimonio.

Ma negli ultimi giorni il web è esploso per alcune dichiarazioni lasciate da Amedeo Venza, famoso blogger, il quale con un post su Instagram aveva dichiarato “sembra che Andrea abbia tradito Anna con diverse ragazze tra cui due ex tentatrici ed Anna avrebbe già fatto le valigie ad Andrea per lasciare la loro abitazione.”

In difesa di Andrea Battistelli interviene su Instagram, Lorenzo Amoruso, compagno di avventure all’interno del viaggio che in più di un occasione aveva fatto capire all’amico di lasciare Anna, che scrive “Non credete a queste ca***ate, è una persona seria” Amoruso con queste parole ha smentito le dichiarazioni di Amedeo difendendo Andrea.

Temptation Island: Anna furiosa “Venza dice la verità”

Anna, dopo aver letto le parole di Amoruso, è intervenuta su Instagram: in un primo momento ha voluto attaccare Lorenzo chiamandolo “avvocato delle cause perse” e chiedendogli di non parlare più di lei e di pensare alla sua vita e aggiunge che lei non farebbe mai del gossip per lucrare su questa situazione, perché le prime a soffrirne sarebbero le sue figlie, che sono legatissime ad Andrea e in questo momento vanno tutelate perchè stanno soffrendo molto, per loro è come se fosse il padre che non hanno avuto.

Dopo il duro attacco a Lorenzo, Anna conferma il tradimento di Battistelli con le due ex tentatrici: “Quello che dice Amedeo Venza è tutto vero, Andre ha frequentato le due tentatrici per una notte” e aggiunge “si sono chiusi dentro al ristorante fino alle 4 del mattino, non voglio sapere quello che è successo“, non sa se verranno fuori altre indiscrezioni e chiude il discorso dicendo a Lorenzo Amoruso “avvocato delle cause perse fatti un po de ca**i tua che campi 100 anni”

Scoprire a breve se Andrea si difenderà da queste accuse, voi cosa ne pensate?