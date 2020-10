Vediamo insieme per quale motivo, la bravissima e bellissima cantante Emma Marrone è triste e malinconica in questo periodo.

Lei è una delle cantanti maggiormente apprezzate degli ultimi tempi, ed è uscita da un programma televisivo.

Stiamo parlando ovviamente di Emma Marrone, che in queste ultime ore ha fatto preoccupa i fan.

Emma Marrone malinconica: “In questo momento sono davvero giù di morale”

Come tutti sappiamo, la bravissima e bellissima Emma Marrone, ha superato nuovamente un problema di salute, che le aveva causato lo stop nei mesi passati.

Una brutta malattia, dal quale lei ne è uscita più forte di prima, o almeno così sembrava a tutto il suo pubblico.

In questo momento, per quanto riguarda la sua vita lavorativa è impegnatissima come giudice del programma X Factor.

Ma nelle ultime ore, ha pubblicato qualcosa di davvero particolare, che ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan.

Ha infatti dichiarato che si sente triste e malinconica perché in questo momento ci doveva essere il suo tour in giro per l’Italia.

Purtroppo, ovviamente a causa della pandemia per il Coronavirus è stato tutto rimando al prossimo anno, almeno per il momento.

Forse, dalla lunga frase che ha scritto, dove lei vuole essere, giustamente, l’artefice di questo finale, stà scrivendo qualche nuova canzone, che sarà come sempre un grandissimo successo.

E voi come state vivendo questo momento di nuovi problemi legati al Coronavirus? Anche per voi, ogni tanto, il morale scende pensando a tutte le cose che si potevano fare prima mentre adesso non sono permesse?