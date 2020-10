Vediamo insieme che cosa hanno dichiarato sia Raimondo Todaro che Elisa Isoardi sulle sue condizioni di salute e lo stop forzato.

Loro sono la coppia maggiormente attesa, ed amata, per quanto riguarda il super seguito programma Ballando con le Stelle.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo, ancora, di nuovo.

Ballando con le stelle: Elisa Isoardi la situazione peggiora arriva lo stop forzato

Il programma del sabato sera, condotto dalla bravissima Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, è sempre molto amato e seguito.

Ma tra le varie coppie che partecipano, una in particolar modo ha colpito il pubblico da casa, sia per i vari problemi che devono affrontare, sia perché tra di loro sembra esserci un legame davvero particolare.

Stiamo parlando della coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, che con la loro complicità fanno sognare il pubblico a casa che li segue.

Inizialmente, Raimondo è stato operato per una appendicite, ed in quella settimana Elisa si è esibita sul palco da sola, cosa mai successa prima in tutte le edizioni di Ballando con le stelle.

Poi, adesso è arrivato un nuovo problema, e questa volta la protagonista è Elisa Isoardi, che dopo le varie fasciature alla caviglia ha ricevuto il responso di cos’è che le da dolore.

Ha infatti, una distorsione, una lesione allo pseudo menisco della caviglia, ed anche una tendinopatia, insomma un insieme di varie cose, che le hanno imposto un momento di stop.

Infatti nella giornata di ieri non si è allenata, e per il momento deve stare in assoluto riposo.

Speriamo che con il passare dei giorni, riesca a guarire per poter tornare in pista sabato e continuare, insieme a Raimondo a far sognare tutto il pubblico a casa, per via del loro enorme affiatamento di coppia.

E voi seguite il programma Ballando con le stelle? Qual’è la vostra coppia preferita in gioco?