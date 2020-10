Coronavirus: solo in una regione del Canada il virus non è mai arrivato

Coronavirus che ha risparmiato una regione del Canada che per tutto il periodo dell’emergenza è rimasta sempre Covid-free. Ecco come

Per tutto il periodo dell’emergenza e della pandemia c’è stata una regione del Canada che non ha avuto nemmeno un contagio. E che non è stata interessata minimamente da terapie intensive e problemi respiratori. Si tratta della regione del Nunavit, che si trova nella parte a Nord del Canada. Ovviamente parliamo di una delle aree più remote del paese, difficilmente raggiungibile anche in condizioni normali. I 38mila abitanti non hanno mai avvertito il rischio della pandemia, sia nella prima ondata che in questa seconda di ritorno. E’ stata la BBC a parlare di questo caso quasi unico al mondo, che è riconducibile in due punti fondamentali. La prima è la difficile accessibilità nell’area, e la seconda è stata la tempestività delle autorità nel mettere in atto le strategia di isolamento della popolazione. Infatti da marzi ad oggi gli ingressi nella regione sono stati limitati, con le persone che al rientro sonio state accolte in strutture dedicate alla quarantena prima di poter circolare liberamente nella regione. Con una protezione così alta il contagio è stato praticamente annullato. La rigidità dei provvedimenti è stata essenziale. Infatti anche oggi per strada la gente cammina con le mascherine nonostante non ci siano casi da segnalare. Un esempio per tutto il mondo di una comunità che in primo luogo ha sfruttato le remote vie d’accesso, ma ha anche messo in atto le regole ferree per arrivare ad ottenere un risultato importante. Ossia quello del contagio zero per tutta la popolazione. Che resta un risultato straordinario per i 38mila abitanti di questa regione remota del Canada. Che ha conosciuto solo a lontano l’emergenza coronavirus che invece sta mettendo in serio pericolo la popolazione di molti paesi nel mondo.