Coronavirus, Giulio Golia ai follower: “Abbiamo ricevuto gli esiti dei tamponi”

Coronavirus: tra i personaggi della televisione colpiti dal virus c’è anche Giulio Golia che ha fatto una comunicazione ai suoi follower

Ha voluto dare la notizia in prima persona, come suo solito. Continuando a mantenere il rapporto diretto con i suoi follower che lo stanno seguendo anche in questi giorni difficili per lui. Poco fa Giulio Golia, giornalista e volto storico de Le Iene, ha comunicato via Instagram l’aggiornamento sull’esito del nuovo tampone dopo la sua positività al Covid-19: “Ciao a tutti, niente abbiamo ricevuto gli esiti dei tamponi e ahimè siamo ancora positivi. Pensiamo #positivo anzi no #negativo #buontutto e un abbraccio a tutte le persone che in questo momento stanno combattendo con questo virus bastardo in #ospedale #forza #nonsimollamai”. Si ricorda che l’inviato delle Iene è risultato positivo al tampone il 3 ottobre. Da quel giorno non ha mai smesso di aggiornare i suoi follower di Instagram, e in generale tutti i suoi fan. Che lo seguono con passione sempre, ed in particolar modo in questo difficile momento che sta attraversando. Nel suo messaggio ha inviato un saluto a tutte le persone che soffrono, con la speranza che la sua negatività arrivi presto. Potendo così tornare a svolgere il lavoro di inchiesta che ama e che l’hanno portato negli anni al successo. Nella giornata di ieri Giulio Golia aveva pubblicato ancora un post dove mostrava la fila per effettuare il tampone dall’auto. Con tanto di mascherina e fila per accedere al controllo. Con gli esiti che purtroppo sono arrivati poco fa e che hanno confermato la sua positività. Adesso non resta che aspettare che il contagio faccia il suo corso, e che torni la negatività per lui al più presto. Di certo lui non è un tipo che si scoraggia o si deprime, e dai social continuerà a tenere aggiornati tutti i follower che stravedono per lui e la sua passione nel lavoro che svolge.