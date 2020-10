Sara Croce nei guai: la Bonas di Avanti un altro si è vista arrivare la richiesta economica da parte del magnate iraniano Hormoz Vasfi

La showgirl finisce in tribunale per via della relazione che ha avuto con il magnate iraniano Hormoz Vasfi, il petroliere 54enne iraniano che ha avuto una storia di qualche mese con lei. La Bonas di Avanti un altro si è vista recapitare una citazione di risarcimento danni di oltre un milione di euro, che fa riferimento alle spese che il petroliere avrebbe sostenuto nei mesi al fianco della Venere di Garlasco. Una situazione paradossale, che non avrebbe mai pensato di dover affrontare. Sta di fatto che di pronta risposta i legali della showgirl hanno provveduto ad inoltrare una denuncia per stalking contro Vasfi. Come detto la relazione tra i due è durata pochi mesi, interrotta poi definitivamente nel periodo del lockdown. I legali del magnate insistono nella teoria che la Bonas abbia avuto solo interessi economici nella storia con il loro assistito. Una querelle che andrà avanti a suon di carte bollate e tribunali per qualche mese. Tanti i gioielli che avrebbe avuto in regalo la showgirl da Vasfi, anche di valore importante. Ma non è tutto perché nel conto ci sono anche vacanze da sogno in località importanti. Il valore che i legali del petroliere hanno dato a queste spese è quantificato in un milione di euro, una cifra folle che Sara Croce ovviamente non ha nessuna intenzione di sborsare. Si ricorda che Hormoz Vasfi ha avuto una relazione anche con l’influencer Taylor Mega. Nella querelle in atto i legali della ex modella e showgirl hanno risposto come detto con una denuncia per stalking contro il magnate iraniano. Si apprende che Vaspi avrebbe inoltrato alla Venere di Garlasco ben 80 telefonate e oltre 400 messaggi, facendo pressioni nei suoi confronti dopo la fine della loro relazione. In quanto alle spese i legali della showgirl dichiarano che si è trattato di scelte in libertà. Confessando che la loro assistita ha provveduto anche a restituire una Land Rover che aveva ricevuto come ennesimo regalo da Vaspi. Intanto la showgirl su Instagram non smette di far innamorare i suoi follower con un post che ha messo in evidenza ancora una volta le sue qualità. Un fisico da capogiro, ma anche curve bollenti ed una bellezza che fa sognare non solo il mondo della televisione ma anche quello del web. I suoi post raggiungono numeri importanti, che testimoniano la forte popolarità della showgirl ed influencer che davvero ha dei numeri da star del web. Tantissimi i messaggi per lei he ovviamente si gode l’affetto dei suoi follower, lasciando ai suoi legali la risoluzione della controversia con il magnate iraniano. E voi, cosa ne pensate di questa storia e della bellezza della showgirl?